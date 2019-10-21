شكرا لقرائتكم خبر عن صافي النقد الأجنبي لدى المصارف السعودية يهبط لـ 174.6 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغت قيمة صافي النقد الأجنبي لدى المصارف العاملة بالسعودية منذ مطلع العام الجاري حتى شهر أغسطس الماضي نحو 174.6 مليار ريال مقارنة بـ 177.88 مليار ريال للفترة ذاتها من العام السابق.

وبلغت مشتريات المصارف من النقد الأجنبي خلال الفترة نحو 2.2 تريليون ريال، فيما بلغت المبيعات نحو 2.03 تريليون ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتشتري المصارف النقد الأجنبي من خمسة مصادر تشمل "مؤسسة النقد"، "مصارف محلية"، "مصارف خارجية"، "عملاء"، و"مصادر أخرى".

وجاء نحو 51.5% من مشتريات المصارف للنقد الأجنبي، عبر "المصارف الخارجية"، إذ بلغت قيمة مشترياتهم نحو 1.14 تريليون ريال.

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وبلغت قيمة مشتريات المصارف من "عملاء"، نحو 355.8 مليار ريال تشكل 16.1% من مجموع المشتريات من النقد الأجنبي خلال الفترة.

ويأتي ثالثا "المصارف المحلية" بنحو 327.3 مليار ريال تشكل 15.1% من مجموع مشتريات المصارف خلال الفترة، يليها "مؤسسة النقد" بـ 332.5 مليار ريال مشكلة 14.8% من مجموع مشتريات المصارف.

وباع المصدر الخامس والأخير الذي يمثل "مصادر أخرى"، نقدا بقيمة 53.73 مليار ريال تشكل نحو 2.4% من مجموع مشتريات المصارف.

وفي سياق متصل، بلغت مبيعات المصارف من النقد الأجنبي منذ مطلع العام الحالي حتى أغسطس نحو 2.03 مليار ريال.

حيث نفذت المصارف 37.4% من مبيعاتها عبر المصارف الخارجية، في حين شكلت مبيعاتها للعملاء في المملكة نحو 33.5%.