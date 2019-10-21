شكرا لقرائتكم خبر عن "زين السعودية" تكشف عن إطلاق خدمات الجيل الخامس في ثلاث محافظات جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، عن إطلاق خدمة الجيل الخامس في محافظات جازان وصبيا وخميس مشيط.

وأوضح الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية بالشركة، خلال مؤتمر صحفي أنه تم إطلاق الجزء الأول من المرحلة الأولى من شبكة الجيل الخامس في 20 مدينة بالمملكة من خلال 2000 موقع، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد عبدالرحمن بن حمد المفدى، أهمية خدمات شبكة (5G) وما ستحمله من تحول جذري في توفير الخدمات الرقمية ستغير وجه العالم، وذلك بفضل التقنيات الفائقة التي يحملها هذا الجيل من الشبكات الرقمية.

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وأوضح أن التقنيات الفائقة التي تحملها شبكة (5G) تتمثل في سرعة استجابتها التي تتخطى 10 أضعاف سرعة الجيل الرابع، إضافة الى سعتها التي تتجاوز 100 ضعف.

وأشار إلى أن شبكات الجيل الخامس (5G) ستغير قواعد اللعبة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إذ ستسهم في تسهيل أداء الأعمال بفضل سرعة شبكات الجيل الخامس لتحميل البيانات الضخمة وسرعة استجابتها.

وأعلنت الشركة في وقت سابق عن إطلاق خدمات شبكة الجيل الخامس في المملكة، وذلك عبر إطلاقها المرحلة الأولى والتي تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط حتى الآن.