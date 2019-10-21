شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق السعودية توافق على طرح صندوق "جي.آي.بي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت هيئة السوق المالية السعودية على الطلب المقدم من شركة "جي أي بي كابيتال" على طرح وحدات "صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" طرحاً عاماً.

وقالت الهيئة، في بيان على موقعها، إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

وأضافت الهيئة أنه يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة.

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وبينت الهيئة أنه يجب دراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

وأشارت الهيئة، إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق.

وأوضحت أن قرارها بالموافقة على الطرح يعني أنه تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.