شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يصل لمنطقة مقاومة بالغة القوة – تحليل صباحي – 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مصرف الراجحي (1120) في آخر جلساته ، ليعزز من مكاسبه السابقة ويغلق على أرباح بلغت نسبتها 1.68% بما يعادل 1.00 ريال ، وذلك في ظل بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ،بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليعيد السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المهم 60.81 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 50.86 إلى 76.9) ، وقد تزامن ذلك مع اختباره لخط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وأيضاً يلامس عنده مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ما يضفي المزيد من القوة لهذا المستوى .

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لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 50.81 ، ليستهدف مستوى الدعم 56.43 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها مرة أخرى .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 59.05 ومستوى المقاومة 62.00 .