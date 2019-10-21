شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يصل لمنطقة مقاومة بالغة القوة – تحليل صباحي – 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مصرف الراجحي (1120) في آخر جلساته ، ليعزز من مكاسبه السابقة ويغلق على أرباح بلغت نسبتها 1.68% بما يعادل 1.00 ريال ، وذلك في ظل بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ،بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليعيد السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المهم 60.81 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 50.86 إلى 76.9) ، وقد تزامن ذلك مع اختباره لخط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وأيضاً يلامس عنده مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ما يضفي المزيد من القوة لهذا المستوى .
لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 50.81 ، ليستهدف مستوى الدعم 56.43 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها مرة أخرى .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 59.05 ومستوى المقاومة 62.00 .
كانت هذه تفاصيل خبر الراجحي يصل لمنطقة مقاومة بالغة القوة – تحليل صباحي – 21-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.