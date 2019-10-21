شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي - 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الجزيرة (1020) للجلسة الثانية على التوالي ، وذلك على اثر استناده في وقت سابق لمستوى الدعم المحوري 12.50 ، وقد تزامن ذلك مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على هذا الارتفاع ، ليحقق السهم أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.55% بما يعادل 0.20 ريال ، في ظل استمرار تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ما يضاعف من الضغوط السلبية على تداولاته القادمة .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 13.50 ، ليستهدف مرة أخرى مستوى الدعم المحوري 12.50 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.80 ومستوى المقاومة 13.50 .