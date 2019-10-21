شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي - 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الجزيرة (1020) للجلسة الثانية على التوالي ، وذلك على اثر استناده في وقت سابق لمستوى الدعم المحوري 12.50 ، وقد تزامن ذلك مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على هذا الارتفاع ، ليحقق السهم أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.55% بما يعادل 0.20 ريال ، في ظل استمرار تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ما يضاعف من الضغوط السلبية على تداولاته القادمة .
لذلك تشير توقعاتنا إلى عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 13.50 ، ليستهدف مرة أخرى مستوى الدعم المحوري 12.50 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.80 ومستوى المقاومة 13.50 .
كانت هذه تفاصيل خبر الجزيرة يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي - 21-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.