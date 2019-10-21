الرياض يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 21-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من استقرار سهم الرياض (1010) أدنى مستوى المقاومة 22.40 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 14.90 إلى 29.90) ، إلا أنه صعد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، في محاولة منه لتعويض بعضاً من خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وذلك في ظل وصول لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.83% بما يعادل 0.60 ريال .
لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 22.40 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي مرة أخرى عند 20.62 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.00 ومستوى المقاومة 23.00 .
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