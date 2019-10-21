شكرا لقرائتكم خبر عن اسمنت تبوك يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم اسمنت تبوك (3090) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح السهم بهذا الارتفاع باختراق مستوى المقاومة المهم 15.06 ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول ، ليحقق السهم أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.19% بما يعادل 0.18 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبدعم إيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 15.06 ، ليستهدف مستوى المقاومة 15.90 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.30 ومستوى المقاومة 15.90 .
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