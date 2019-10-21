شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم إعمار (4220) ارتفاعاً في آخر جلساته ، ليحقق السهم أرباحاً جيدة بلغت نسبتها 6.03% بما يعادل 0.56 ريال ، وذلك وسط بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير ، وليلامس في نفس الوقت مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحاول السهم بذلك التخلص من ضغطه السلبي .

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نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط مهم وهو استقراره أعلى مستوى 9.75 ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 10.50 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.52 ومستوى المقاومة 10.26 .