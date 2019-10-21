شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الاهلي (1180) ارتفاعاً في آخر جلساته ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 5.26% بما يعادل 2.20 ريال ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصحيح الاتجاه الهابط على المدى القصير ، وليحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، في ظل تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما يضاعف من الضغط السلبي على تداولاته القادمة . Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 46.05 ، ليستهدف مستوى الدعم 41.90 استعداداً لكسره . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 41.90 ومستوى المقاومة 46.05 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاهلي يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 21-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.