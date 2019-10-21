شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يرتفع بمحاذاة خط اتجاه هابط – تحليل صباحي – 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم سبكيم العالمية (2310) ارتفاعاً في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.23% بما يعادل 0.54 ريال ، ويأتي هذا الارتفاع في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصحيح هذا الاتجاه الهابط ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .
لذلك تشير توقعاتنا إلى عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 17.70 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 16.08 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.70 ومستوى المقاومة 17.70 .
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