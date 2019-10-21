أسترا الصناعية يرتفع بحذر – تحليل صباحي – 21-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسترا الصناعية (1212) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه هابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ومع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، في محاولة منه لتصريف تشبعه البيعي بها ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 2.51% بما يعادل 0.36 ريال ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 15.02 ، ليستهدف مستوى الدعم 14.04 مرة أخرى . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.04 ومستوى المقاومة 15.02 .

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