اليورو مقابل الين يواجه حاجز مهم- تحليل - 18-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم امتدت تداولات سعر الزوج مؤخرا نحو مستوى 121.32 مواجها بذلك مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي ليشكل حاجز قوي أمام الاندفاع الصاعد, يعتمد الاتجاه المتوقع للفترة الحالية على قوة هذا الحاجز لنتوقع بثباته بدء تشكيل السعر لتذبذب سلبي ليكرر بذلك الضغط على مستوى 120.05.
أما استجابة السعر للضغوط الإيجابية المتكررة واندفاعه فوق الحاجز الحالي, فإن ذلك سيؤكد انتقاله لمسار صاعد رئيسي ولنتوقع بذلك بدء استهدافه لمستويات إيجابية جديدة بانجذابه نحو 121.80 و 122.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.35 و 120.05
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز
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