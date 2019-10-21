الاقتصاد

اليورو مقابل الين يواجه حاجز مهم- تحليل - 18-10-2019

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يواجه حاجز مهم- تحليل - 18-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم امتدت تداولات سعر الزوج مؤخرا نحو مستوى 121.32 مواجها بذلك مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي ليشكل حاجز قوي أمام الاندفاع الصاعد, يعتمد الاتجاه المتوقع للفترة الحالية على قوة هذا الحاجز لنتوقع بثباته بدء تشكيل السعر لتذبذب سلبي ليكرر بذلك الضغط على مستوى 120.05.

 

أما استجابة السعر للضغوط الإيجابية المتكررة واندفاعه فوق الحاجز الحالي, فإن ذلك سيؤكد انتقاله لمسار صاعد رئيسي ولنتوقع بذلك بدء استهدافه لمستويات إيجابية جديدة بانجذابه نحو 121.80 و 122.60.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.35 و 120.05

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليورو مقابل الين يواجه حاجز مهم- تحليل - 18-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا