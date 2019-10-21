شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحتاج لحافز إيجابي – تحليل - 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار حول مستوى 1.1160 بعد الوصول بفارق نقاط قليلة عن هدفنا المنتظر عند 1.1180، وقد يشهد بعض الميل الهابط المؤقت بتأثير سلبية مؤشر ستوكاستيك، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 دعم السعر من الأسفل.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد للفترة القادمة، ويحتاج السعر لاختراق مستوى 1.1180 لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 1.1280، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الاتجاه الصاعد المقترح يتطلب الثبات فوق مستوى 1.1060.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1080 والمقاومة 1.1260

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد