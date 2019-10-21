شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين يختبر المتوسط المتحرك – تحليل - 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الداش كوين اختباراً للمتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل مقاومة لحظية جيدة أمام السعر، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك إشارات سلبية واضحة الآن، ليدعم فرص الارتداد هبوطاً واستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه عند 64.40، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 50.00.
الثبات دون 73.30 مهم لتحقيق الأهداف المقترحة، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تبدأ باختبار مناطق 93.13.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 72.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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