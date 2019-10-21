شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد سعر اللايتكوين صعوبة في كسر مستوى 52.00، ليظهر بعض الميل الصاعد الطفيف، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل سلبي الآن، مما يدعم فرص استئناف الانخفاض وكسر الدعم المذكور لفتح الطريق أمام التوجه نحو 40.50 كمحطة تالية.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 60.15 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 47.00 والمقاومة 56.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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