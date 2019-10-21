شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يفقد العزم – تحليل - 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الإيثريوم لاختبار المتوسط المتحرك 50، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي وظهور إشارة تقاطع سلبي على الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 149.10 بشكل رئيسي.
وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير ما لم يتم اختراق مستوى 189.90 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 160.00 والمقاومة 180.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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