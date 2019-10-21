شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يحاول التعافي – تحليل - 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر البتكوين تداولات إيجابية ملحوظة في الجلسات الماضية ليختبر المقاومة المحورية 8265.00، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي ويدخل مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على الانخفاض من جديد.

لذلك، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط مرجحاً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق 8265.00 والثبات فوقه، حيث إن هذا الاختراق سيدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 8815.00، بينما تتواجد أهدافنا الرئيسية عند 7736.50 ثم 7490.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 7736.50 والمقاومة 8500.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط