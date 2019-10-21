الدولار مقابل الفرنك يحقق الهدف – تحليل - 21-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الفرنك بملامسة هدفنا المنتظر عند 0.9836 ويبدأ بتقديم تداولات إيجابية من هناك، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، مما يشجعنا على ترجيح الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة، في طريقه للتوجه نحو 0.9990 من جديد.
لذلك، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 0.9836 سيوقف الارتفاع المقترح ويدفع السعر لزيارة مستوى 0.9712 كمحطة سلبية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9800 والمقاومة 0.9930
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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