شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستمر بالارتفاع – تحليل - 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي على ثباته فوق مقاومة القناة الهابطة المخترقة، ويبدأ اليوم بميل صاعد جديد في طريقه لمواصلة الارتفاع المتوقع للفترة القادمة، ليبقى السيناريو التصحيحي الصاعد قائماً على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستوى 0.7015 كمحطة أولى.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 0.6800 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6820 والمقاومة 0.6920
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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