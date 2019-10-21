شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يضغط على الدعم – تحليل - 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت ميلاً هابطاً ليبدأ الضغط على خط الاتجاه اللحظي الصاعد الذي يظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن كسر 58.80 سيدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 56.00.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 59.60 والثبات بإغلاق يومي فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.00 والمقاومة 60.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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