شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يختبر المقاومة – تحليل - 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط اختباراً جديداً لمستوى 54.60 وارتد هبوطاً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً على المدى اللحظي، ويحتاج السعر لتجاوز المتوسط المتحرك 50 لتسهيل مهمة تحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 51.80.

نشير إلى أن تجاوز الهدف المذكور سيدفع السعر إلى حاجز 50.00 بشكل مباشر، بينما اختراق 54.60 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 57.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.80 والمقاومة 54.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط