شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “المتقدمة” تحصل على تسهيلات مرابحة مع “سامبا ” ب 250 مليون ريال والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:34 صباحًا, 21 أكتوبر 2019 م المناطق_الرياض أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن توقيع اتفاقية تسهيلات مرابحة اسلامية مع مجموعة سامبا المالية بإجمالي قيمة التمويل 250 مليون ريال، غير أن إستخدام هذه التسهيلات سيعتمد على المسحوبات الفعلية منها وفقاً للاحتياجات المالية للشركة، وتبلغ مدة التمويل 5 سنوات تنتهي في 31-12-2024 ، كما ان الضمانات المقدمة مقابل التمويل تتمثل في سندات لأمر

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