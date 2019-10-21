شكرا لقرائتكم خبر عن "ساما" لا تتوقع أثراً لخفض الفائدة على ربحية بنوك السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد الخليفي عن توقعات أسعار الفائدة في المملكة إن قرار خفض الفائدة يعتمد على النمو العالمي وتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وقال الخليفي في مقابلة مع "العربية" على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن، إنه لا يتوقع تأثيرا كبيرا لخفض الفائدة على هوامش ربحية البنوك السعودية.

وارتفع متوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية خلال شهر يوليو 2018 ليسجل نموا للشهر التاسع على التوالي الذي بدأ منذ شهر نوفمبر 2017 مسجلا حينها 1.81%.

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وارتفع متوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية "السايبور" على الودائع بالريال لمتوسط ثلاثة أشهر إلى 2.61% بنهاية شهر يوليو الماضي، مقابل 2.50% خلال شهر يونيو السابق له.

وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"في يونيو الماضي رفع سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2% بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تشديد السياسة النقدية.

وكانت "ساما" قد كشفت في وقت سابق عن رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 200 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 150 نقطة أساس إلى 175 نقطة أساس.