شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ ساما: لا نتفق مع توقعات صندوق النقد لأرقام النمو بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد الخليفي، إن توقعات صندوق النقد لنمو الاقتصاد السعودي تعتمد بشكل أساسي على أداء القطاع النفطي، في حين أن القطاع الخاص سجل معدلات نمو عالية في النصف الثاني من العام الحالي.

وأشار الخليفي في مقابلة مع "العربية" على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن، إلى أن بيانات استهلاك القطاع الخاص وتكوين رأس المال الثابت والإقراض تعزز التوقعات بارتفاع معدلات النمو في المملكة.

وعبر عن عدم اتفاقه مع توقعات صندوق النقد للنمو الاقتصادي في السعودية، موضحاً أن المؤشرات الاقتصادية تنبئ بنمو قوي للقطاع الخاص الفترة المقبلة.

وقال إن نمو القطاع الخاص السعودي سجل 3.4% في النصف الثاني من العام الحالي.

Advertisements

وأرجع الخليفي انكماش التضخم في السعودية، إلى عدة عوامل من بينها تراجع مجموعة الإيجارات للعقارات.

وكان صندوق النقد الدولي وجه في مطلع الشهر الماضي نصيحة للمملكة العربية السعودية بدراسة زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% من نسبتِها الحالية عند خمسة في المئة، لتحسّن وضعها المالي في ظل تراجع أسعار النفط.

وأشاد الصندوق في تقريره السنوي عن المملكة والذي نشر على موقعه الرسمي، بالتقدم الذي حققته الحكومةُ السعودية في تحقيقِ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة.

وجاءت إشادة الصندوق بالتقدم في تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي في إطار رؤية 2030 ورؤية التحول الاقتصادي 2020، مع توصيات بمواصلة الإصلاحات وتبني سياسات اقتصادية ومالية حذرة.