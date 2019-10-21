شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البيع يدفع أرباح "كيان للبتروكيماويات" للتراجع 99.7% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع أرباحها بنسبة 99.7% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي ربح بلغ 1.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 471.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 201.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 761.5 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

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وعزت الشركة تراجع الأرباح في الربع الثالث إلى انخفاض في أسعار بيع المنتجات، على الرغم من انخفاض في متوسط تكلفة اللقيم والمصاريف العمومية والإدارية، وانخفاض تكاليف التمويل نتيجة تنفيذ استراتيجية الشركة في تخفيض تكاليف التمويل.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 469.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.8 مليار ريال في الفترة المقابل من 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 470.6 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.3 مليار ريال في النصف المقابل من 2018.

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