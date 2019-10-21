شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البيع يُقلص أرباح "ينساب" 71% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع في الأرباح بنسبة 70.9% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 212.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 729 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 205.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 710.8 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات بالإضافة الى انخفاض الكميات المباعة، بالرغم من انخفاض متوسط أسعار بعض مواد اللقيم.

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وتراجعت الإيرادات بنسبة 32.6% إلى 1.4 مليار ريال في الربع الثالث، مُقابل إيرادات بلغت 2.1 مليار ريال بالربع المُقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 918.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.2 مليار ريال في الفترة المُقابلة من 2018. بنسبة تراجع بلغت 57.9%.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 706.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.451 مليار ريال في النصف المقابل من 2018. بنسبة تراجع بلغت 51.3%.

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