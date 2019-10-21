شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن الإيرادات يقود "موبايلي" لتحقيق أرباح بقيمة 51 مليون ريال بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات الأعمال لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، المُعلنة اليوم الأحد، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 51.1 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 30.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 262 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 108 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

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وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح في الربع الثالث إلى أن موبايلي استمرت في تحسين إيراداتها للربع الثامن على التوالي، حيث شهدت الإيرادات الربعية نمواً بنسبة 14.4% لتصل إلى 3.404 مليار ريال بالمقارنة مع 2.976 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق؛ ويعود ذلك بشكل رئيس إلى تحسن إيرادات قطاع الأفراد ونمو مبيعات قطاع الأعمال وقطاع الجملة، ونمو قاعدة الألياف الضوئية وزيادة وتحسن قاعدة العملاء.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 156 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 203 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 105 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 172 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

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