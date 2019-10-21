72 % ارتفاع تجارة دبي من «الوقود والشحوم» في النصف الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

ارتفع متوسط تجارة دبي اليومية من «الوقود والشحوم» 72% في النصف الأول الماضي ليبلغ 306 ملايين درهم، مقارنة مع 178 مليوناً في 2018.

وبحسب بيانات صادرة عن مركز دبي للإحصاء، نقلاً عن دائرة جمارك دبي، فقد بلغ حجم تجارة دبي الخارجية من «الوقود والشحوم» 55 مليار درهم في النصف الأول الماضي، سجلت الواردات منها 36.6 مليار درهم بمتوسط يومي يبلغ 200 مليون درهم، وصادرات بقيمة 8.9 مليار درهم بمتوسط يومي يبلغ 49 مليوناً، وإعادة تصدير بقيمة إجمالية تجاوزت 9.2 مليار درهم بمتوسط يومي يبلغ 51 مليون درهم، بينما تجاوزت تجارة دبي الخارجية من «الوقود والشحوم» خلال العام الماضي 2018 حاجز 65 مليار درهم، تمثلت في واردات بقيمة إجمالية هي 52.8 مليار درهم، وصادرات بقيمة 4.4 مليار درهم، وإعادة تصدير بقيمة 7.7 مليار درهم بمتوسط يومي يصل إلى 21 مليوناً.