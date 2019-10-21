«هلا بالصين» تشجع 3000 طالب ومخرج ومنتج أفلام لزيارة دبي

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وقعت مبادرة «هلا بالصين» المشتركة بين «مِراس» و«دبي القابضة»، عدة مذكرات تفاهم مع هيئات فنية وسياحية في مدينة تشنغدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان الصينية، خلال فعالية حصرية أقيمت تحت عنوان: «بارك سيتي - موطن الباندا العملاق». وأكد الموقعون على الاتفاقية التزامهم بتعزيز جهود التبادل الاقتصادي والثقافي، وتعزيز الاستثمارات الثنائية

بين دولة الإمارات والصين.

تفتح الاتفاقية باب تعاون مبادرة «هلا بالصين» مع مجموعة تطوير الثقافة والسياحة في تشنغدو؛ بهدف تعزيز التبادل الثقافي والسياحي الثنائي، عبر توفير باقات سياحية داخلية وخارجية للسكان. وتعدّ تشنغدو عاصمة الباندا العملاق في الصين، والموطن الشهير لقاعدة أبحاث تشنغدو لاستيلاد الباندا العملاق، وهي منشأة معروفة تتيح للزوار فرصة نادرة للتعرف إلى الحيوانات المهددة بالانقراض والتفاعل معها.

ومن جانب آخر، تميزت الفعالية بأداء عروض «بيان ليان»، أو فن تغيير الوجوه الفريد في جنوب غرب مقاطعة سيتشوان، والذي يعود تاريخه إلى 300 عام، ويعدّ عنصراً فنياً أساسياً في أوبرا سيتشوان التراثية.

وقال محمد سعيد المرزوقي، أحد ممثلي مبادرة «هلا بالصين»: لقد استطعنا خلال عام واحد أن نحقق تقدماً كبيراً ضمن جهود تعزيز دور مبادرة «هلا بالصين» في تطوير العلاقات الثنائية بين الإمارات والصين. وتعكس الاتفاقية الموقعة اليوم التزامنا بترسيخ هذا الدور في المستقبل، وبالأخص على الصعيد الثقافي والسياحي والأكاديمي.

وقال زو وانشينغ، نائب مدير قسم الترويج بلجنة بلدية تشنغدو، وأمين عام الحزب في مكتب بلدية تشنغدو للثقافة والراديو والتلفزيون والسياحة: هناك مؤشرات واضحة على تطور العلاقات المثمرة بين الإمارات والصين مؤخراً، أهمها زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لدولة الإمارات في يوليو/‏‏تموز 2018، وهي الأولى من نوعها لرئيس صيني منذ 29 عاماً. وقد ارتفع معدل الزوار الصينيين إلى دبي بنسبة 12% منذ إطلاق مبادرة «هلا بالصين» في العام الماضي.

وبفضل جهود مبادرة «هلا بالصين»، قام مسؤولون حكوميون في مدينة تشنغدو بدعوة شركة فنادق ومنتجعات جميرا لتأسيس حضور لها في عاصمة مقاطعة سيتشوان.

وعقب الدورة الثانية من «أسبوع الأفلام الصينية في دبي»، عبّر مسؤولون في المدينة عن اهتمامهم الكبير بالمشاركة، ولعب دور أكبر في النسخة القادمة من الفعالية. وتحتضن المدينة الصينية استوديو Emei المعروف لإنتاج الأفلام الذي يعد من أكبر الاستوديوهات في الصين، والذي أنتج أكثر من 300 فيلم و1500 حلقة تلفزيونية حصل العديد منها على إشادة من النقاد. وستقوم بلدية تشنغدو بتشجيع أكثر من 3000 طالب ومخرج ومنتج للأفلام على زيارة دبي لتجربة منشآتها عالمية المستوى بشكل مباشر.

وشهد حفل توقيع الاتفاقية الذي جرى في أبراج الإمارات بدبي، مشاركة كل من زو وانشينغ، نائب مدير قسم الترويج بلجنة بلدية تشنغدو، وأمين عام الحزب في مكتب بلدية تشنغدو للثقافة والراديو والتلفزيون والسياحة، إضافة إلى شخصيات إماراتية ومسؤولين من «دبي للسياحة» ومبادرة «هلا بالصين»، ومسؤولين حكوميين من مدينة تشنغدو، ومجموعة من الضيوف وممثلين عن وسائل الإعلام.



عاصمة مقاطعة سيتشوان



تعد تشنغدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان الصينية، خامس أكبر مدينة من حيث عدد السكان في الصين، بتعداد يتجاوز 15 مليون نسمة. وهي أول مدينة في قارة آسيا تعترف بها منظمة اليونيسكو كمدينة متخصصة بفن الطهو، وتعتبر عاصمة للمطبخ الصيني العريق. ويعود تاريخ المدينة إلى 4000 سنة وتُعرف بغنى تاريخها وثقافتها. وفي عام 2018، استقبل مطار تشنغدو أكثر من 50 مليون مسافر من أنحاء العالم. وبفضل الشراكة بين مكتب بلدية تشنغدو للثقافة والراديو والتلفزيون والسياحة، ومجموعة تطوير الثقافة والسياحة في تشنغدو، ومبادرة «هلا بالصين»، فسوف يتمكن سكان دبي من التعرف أكثر إلى روعة هذه المدينة وغناها الثقافي.