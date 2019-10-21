«وول ستريت» على أبواب أرقام قياسية جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيامين زرزور

هل تُحلق مؤشرات وول ستريت لتسجل أرقاماً قياسية غير مسبوقة؟ تلك هي رهانات كثير من المحللين بعد أن منحت نتائج الشركات الأسبوع الماضي، الأسهم زخماً قوياً أضيفت إليه في عطلة نهاية الأسبوع بشائر جديدة حول «بريكست»، وحول مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وقد بلغت المؤشرات مستويات قريبة من أعلى حد تاريخي لها يوم الجمعة، حيث أغلق مؤشر داو جونز عند نقطة أدنى إلى الرقم القياسي التاريخي بنسبة 1% فقط، وكذلك الحال في مؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، بينما تخلف مؤشر «ناسداك» قليلاً وبقي أدنى بنسبة 2% عن أعلى مستوى تاريخي له.

هذا الحد الجديد يبقى عرضة لامتحان هذا الأسبوع، حيث تُصدر 120 شركة مدرجة على مؤشر «إس أند بي 500» نتائجها للربع الثالث، أو ما يعادل 24% من عدد الشركات المدرجة على المؤشر المذكور. ومن أبرز الأسماء شركة «كاتربللر» و«بوينج» و«ماكدونالدز».

وقال آرت هوجان المحلل المتخصص لدى شركة «ناشونال سيكيورتيز»: «تضافرت مجموعة من عوامل التحفيز على رفع الأسهم إلى مستويات قياسية. ولا نزال نتحصل على معلومات مشجعة، سواء على مستوى نتائج الشركات أو الوضع السياسي والتجاري».

وقد بلغت نسبة الشركات التي تجاوزت أرباحها التوقعات حتى يوم الجمعة 81% من إجمالي الشركات التي صدرت نتائجها والبالغة نسبتها 14% من عدد الشركات المدرجة على مؤشر «إس أند بي 500». ولا تزال نتائج الشركات تحظى بتصنيفات متشائمة لدى عدد من المحللين الذين يعتقدون أن أرباح الفصل الثالث ستتراجع بنسبة 4.6%، حسب استطلاعات الرأي التي أعدتها شركة «فاكت ست».

وقد تتزايد موجة تشاؤم المحللين هذا الأسبوع في حال جاءت نتائج شركات ذات صلة مباشرة بالحرب التجارية مع الصين، مثل «كاتربللر» مخيبة للآمال. كما أن تقارير شركات مثل «أمازون» و«ماكدونالدز» ستخضع لتمحيص دقيق من المستثمرين للوقوف على وضع المستهلكين، لكن البشائر المتعلقة بمفاوضات التجارة لا بد أن تمنح المستثمرين جرعة تفاؤل وحماسة.

وقد وردت تقارير تفيد بأن الصين تسعى لمزيد من المفاوضات بحيث توسع دائرة الاتفاق المزمع، بينما قال لاري كودلو مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي إن هناك الكثير من الحوافز التي تعجل بإبرام اتفاق مع الصين.

وفي الوقت ذاته تتابع قوى السوق تقارير اقتصادية دورية خلال أيام التداول الخمسة، في الوقت الذي كشفت فيه بيانات انتعاشاً في مزاج المستهلكين لشهر أكتوبر، مقارنة مع الشهر الذي سبقه. وينتظر أن يصدر الجمعة، أحدث تقارير انطباعات المستهلكين لهذا الشهر.