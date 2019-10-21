نجاح اختبار أطول رحلة طيران في العالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استكملت الخطوط الجوية الأسترالية (كانتاس) أمس الأحد رحلة طيران بدون توقف من نيويورك إلى سيدني لدراسة كيف ستؤثر أطول رحلة طيران تجارية في العالم على الطيارين وأفراد الطاقم والركاب، واستغرقت الرحلة رقم 7879 قرابة 20 ساعة.

وهبطت طائرة بوينج 787/9 دريملاينر، وعلى متنها 50 من الركاب وأفراد الطاقم، في سيدني صباح أمس الأحد بالتوقيت المحلي، بعد أن قطعت 16200 كيلومتر في 19 ساعة و16 دقيقة.

وقال آلان جويس الرئيس التنفيذي لكانتاس، الذي شارك في الرحلة: «هذه لحظة تاريخية حقا بالنسبة لقطاع الطيران الأسترالي ولحظة تاريخية لقطاع الطيران على مستوى العالم». (رويترز)