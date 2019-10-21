رئيسا ليبيريا وسيشل و17 وزيراً بالمنتدى العالمي الإفريقي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



تشهد الدورة الخامسة من المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال الذي تقام فعالياته تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشاركة رفيعة المستوى من رؤساء دول إفريقية، و17 وزيراً إفريقياً، وعدداً من كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء كبرى المؤسسات الاقتصادية الإفريقية والعالمية، بجانب عدد من كبار الشخصيات الاقتصادية ورواد الأعمال من مختلف دول القارة السمراء، وذلك لبحث سبل التعاون الاقتصادي وتعزيز نمو الأعمال ومناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار المشترك.

تنطلق فعاليات المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال، الذي يقام يومي 18-19 نوفمبر المقبل، تحت شعار «إفريقيا الغد، نماء المستقبل» نظراً لأهمية التركيز على الخطط المستقبلية والتنمية المستدامة باعتبارها حجر الزاوية في دفع النمو الاقتصادي نحو آفاق جديدة من التطور والنجاح.

ويشهد المنتدى الذي يعد من أبرز منتديات الأعمال العالمية حضور جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا، وداني فوري رئيس جمهورية سيشل، بالإضافة إلى فستوس موجاي الرئيس السابق لبتسوانا، وتشييك موبيدو ديارا رئيس الوزراء الانتقالي السابق في جمهورية مالي، وفاطمة مادا بيو السيدة الأولى لجمهورية سيراليون.

ويحظى المنتدى أيضاً بحضور وفد وزاري أنغولي يضم كل من ماريا أنجيلا تيكسيرا، وزيرة السياحة في أنغولا، وماريا سامبو، وزيرة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار الأنغولية، بالإضافة إلى وفد وزاري غاني يضم كل من ألان جون كيريماتن وزير التجارة والصناعة في غانا، وياو أوسافو مارفو، وزير دولة في غانا.

ويشارك في المنتدى أيضاً، بيتر مونيا وزير الصناعة والتجارة والتعاونيات الكيني، وجان جاك بويا وزير التخطيط والمشاريع الكبرى الكونغولي، وجيسلير موراي وزير التعدين والطاقة الليبيري، وإبراهيم سالم باجوس وزير الصناعة والتجارة والسياحة المالاوي، وتجييرو طويا وزير الصناعة والتجارة وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في ناميبيا، ومحمد سيدل مختار وزير دولة والمستشار الخاص لرئيس جمهورية النيجر، وجاكوب جوسو سافا وزير المالية في سيراليون، ودايفيد فرانسيس، وزير دولة في سيراليون، وأمادو هوت وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالي، وأمينا سلوم علي وزيرة التجارة والصناعة والتسويق التنزانية، وإيفلين أنيت وزير الدولة للمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في أوغندا، ومثولي نكوبي وزير المالية في زيمبابوي، وكريستوفر يالوما وزير التجارة والتجارة والصناعة الزامبي.

ويشارك في المنتدى قائمة من أبرز المسؤولين وصناع القرار في مختلف المؤسسات الاقتصادية في إفريقيا والعالم، وعلى رأسهم أدماسو تاديسي الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التجارة والتنمية الكيني، وأينوسنت موهيزي المدير التنفيذي لهيئة رواندا لمجتمع المعلومات، وجون دينتون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية في باريس، وأماسون جيفا كينجي حاكم مقاطعة كيليفي في كينيا، ونيفيل ماتجي المدير التنفيذي لوكالة كوازولو ناتال للتجارة والاستثمار في جنوب إفريقيا.

وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: نتطلع للترحيب بجورج ويا وداني فوري وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين ورواد الأعمال في دبي، حيث يعكس الحضور الواسع والاستثنائي لفعاليات المنتدى مكانة دبي الرائدة في مجال الاستثمار ودعم ريادة الأعمال عالمياً. ونجح المنتدى منذ إطلاقه في إحداث حراك اقتصادي واستثماري في كامل القارة الإفريقية، بما ساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون بين الإمارات والقارة السمراء، التي حققت بدورها العديد من الطفرات الاقتصادية ومعدلات النمو المتسارعة خلال السنوات القليلة الماضية، ما أهّلها لأن تكون قوة اقتصادية واستثمارية عالمية هائلة.