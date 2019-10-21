الشارقة تستهدف «التحول الرقمي» لـ 70% من خدمات المتعاملين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ورشة حول مفهوم «التحول الرقمي» في فندق أوشانيك بمدينة خورفكان، والتي حضرها عدد من الجهات والمؤسسات الرسمية والحكومية والاتحادية، والعديد من التجار وأصحاب المصانع والشركات في الإمارة.

تستهدف اقتصادية الشارقة رفع نسبة استخدام منصة التحول الرقمي في خدمة المتعاملين إلى 70% خلال العام الحالي؛ حيث وصلت النسبة إلى 51% في العام الماضي، وبعدد معاملات وصلت 321,390,8 معاملة ل69 خدمة.

وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بأساسيات التحول الرقمي، حيث تناولت مفهوم التحول الرقمي، ومراحل التحول الرقمي، وأنواع الخدمات الرقمية التي تقدمها دائرة التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى مؤشرات وعوائد ونتائج مسيرة التحول الرقمي للدائرة، كما تم التعريف بشركاء العمل الرقمي والمتعاونين من القطاع الحكومي والخاص الداعمين لمنظومة التحول الرقمي.

وتعرف المشاركون في الورشة إلى نسب التحول الرقمي في الدائرة؛ حيث وصلت إلى 100% في العام 2018، مقارنة ب 74% خلال 2017، بالإضافة إلى معرفة أنواع الخدمات الرقمية المقدمة والتي تشمل خدمات الشركاء الاستراتيجيين، والخدمات المعهدة لدى مكاتب رجال الأعمال، وخدمات الحكومة، وخدمات القطاع الخاص، وخدمات المستثمرين، بالإضافة إلى الخدمات العامة.

وقال سلطان عبد الله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن اكتمال نسبة التحول الرقمي في إجراءات وخدمات دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 100% جاء تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وتوجيهاته بترسيخ مكانة الإمارة، والارتقاء بسمعتها كمدينة نموذجية رائدة عالمياً، وتسريع وتيرة التحول نحو حكومة المستقبل، بالاعتماد على أنظمة إلكترونية فائقة التطور، وتطبيقات ذكية، وصولاً إلى تقديم خدمات مبتكرة لسكان وزوار الإمارة.

وأوضح خلفان الحريثي، مدير إدارة الفروع بالدائرة، أن هذه الورشة تُعدّ امتداداً للورش السابقة لقياس التحول الرقمي الحكومي، معرباً عن تفاؤله بنسب استخدام الخدمات الرقمية المتوقع وصولها إلى 70% بنهاية العام 2019، مؤكداً أن اقتصادية الشارقة كانت من أوائل الدوائر التي تبنت أدوات التحول الرقمي والابتكار للوصول إلى خدمات أكثر سهولة وأقل استهلاكاً للوقت والجهد.

وأضاف الحريثي أن العمل على ترويج عملية التحول الرقمي يعد تأكيداً على استمرار اقتصادية الشارقة بالعمل على تنمية وتخطيط اقتصاد الإمارة بتوفير خدمات متطورة وتسهيلات متميزة للمستثمرين.