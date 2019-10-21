خبراء لـ الخليج: 8 خطوات مطلوبة بعد تمييز الشركات الخاسرة على شاشات التداول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: مهند داغر

أكد خبراء أهمية تمييز الشركات المساهمة المدرجة المحققة لخسائر متراكمة على شاشات التداول، في توجيه إنذار مبكر للمتداولين، وخلق بدائل استثمارية، وتنبيه الشركات بوضعها المالي لتصحيح مسارها، وتعزيز توعية المستثمرين، إلى جانب تحسين أداء الأسواق، ورفع مستويات الثقة والشفافية، حيث أنها بذلك تضع 6 إيجابيات للمتداولين.

ويرى الخبراء أنه لا بد من خطوات تتبع عملية تمييز هذه الشركات، ومن بينها: الإفصاح عن أسباب الخسائر، وتشديد الرقابة على العمليات الإدارية للشركات الخاسرة، ومساءلة أعضاء مجالس إداراتها، ومراقبة تقارير الحوكمة لديها بشكل أكثر صرامة، لحثها على تحسين الأداء، وتجنب أي تضارب للمصالح.

ودعوا إلى تشكيل لجان مختصة، للبحث في أوضاع الشركات الخاسرة بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع، للمساعدة في إعادتها إلى وضعها الطبيعي، مع عدم إدراج أي شركة خاسرة سواء كانت محلية، أو أجنبية، وإيقاف الشركات التي تتجاوز خسائرها 75% من رأس المال عن التداول في الأسواق لحين تصويب أوضاعها.



أول علامة



يأتي ذلك في وقت ظهرت أول علامة جرى تمييزها باللون الأصفر في سوق دبي، واستهدفت شركة ديار للتطوير العقاري، عقب تسجيلها خسائر متراكمة بأكثر من 20%، وبأقل من 50% من رأس المال المصدر، علماً بأن السوق بدأ فعلياً بتطبيق الإجراءات الجديدة التي أقرتها هيئة الأوراق المالية والسلع، بشأن الشركات المساهمة المدرجة المحققة لخسائر متراكمة بنسبة تزيد على 20% من رأسمالها المصدر، مطلع الأسبوع الماضي.

وأكد إياد البريقي، المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية، أهمية هذا الأجراء والتوقيت المهم الذي جاء فيه، ويحتاجه المستثمر لتعتمد عليه أهم قراراته الاستثمارية استناداً إلى تمييز الوضع المالي للشركات والخسائر المتراكمة، ونسبتها إلى رأس المال.

وبيّن البريقي أن بعض المتداولين، خاصة الأفراد كانوا يتابعون فقط الأداء الفصلي أو السنوي للشركة، غافلين عن الخسائر المتراكمة منذ سنوات للشركة، مشدداً على أن ذلك أمر بالغ الأهمية لتحذير وتنبيه المستثمر قبل قيامه بالشراء وتحديد قراره بشكل أفضل دقة.

وقال البريقي: «إن أغلب المتداولين يعتمدون على هذه الافصاحات فقط، وعلى قراءات بعض المحللين معتقدين أنه في حال تحقيق أرباح، أو خسائر فصلية بسيطة فإن وضع الشركة المالي سليم، وطبعاً هذه الإجراءات أيضاً تخدم الشركات نفسها، والأسواق على حد سواء، بحيث تنتبه الشركة لوضعها المالي وتحاول تصحيح مسارها، وترتيب أوضاعها قبل الدخول في المنطقة الحمراء، أو منطقة الخطر».



ضرورة المتابعة



وشدد البريقي على حاجة الأسواق لمتابعة الشركات لوضعها المالي والإفصاح عن أسباب الخسائر وخططها المستقبلية لتخفيف الخسائر المتراكمة، ما يشكل حماية للمستثمر وأداء أفضل للأسواق، فضلًا عن ارتفاع مستويات الثقة بشكل كبير في ظل دور الهيئة الرقابي على هذه الشركات ووضعها وما تقوم به الشركات لترتيب أوضاعها.

ويرى المحلل وليد الخطيب، أن القرار جيد، غير أن تطبيقه في الأسواق يحتاج إلى خطوات لمتابعة ومراقبة هذه الشركات الخاسرة خلال فترات متقاربة وسريعة، وتشكيل لجان متخصصة، للبحث في أوضاع الشركات المالية وأرباحها بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع، للمساعدة في إعادة الشركة إلى وضعها الطبيعي. وبيّن الخطيب، أن القيام بمتابعة الشركات الخاسرة والتحقيق في أسباب خسائرها يضمن عدم استمرار تدهور الحالة المالية لها، عبر تطبيق الحوكمة بشكل أشد، ومراقبة كيفية التداول على هذه الشركات لكي لا يتم التلاعب بأسهمها، وإيجاد ضوابط في عمليات التداول.

وذكّر الخطيب، بضرورة إعادة هيكلة تلك الشركات، بما يضمن مصلحة المستثمرين من خلال تشديد الرقابة على العمليات الإدارية والتشغيلية للشركة، ومتابعة أكثر صرامة لتقارير الحوكمة، وتشديد الضوابط والرقابة على أعضاء مجالس الإدارات لحثهم على تحسين أداء شركاتهم، وإيجاد عقوبات رادعة لمنع تضارب المصالح.

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خطوات إضافية



بدوره، أكد المحلل وضاح الطه، أننا بحاجة إلى خطوات إضافية لدعم مستويات الشفافية، وتعزيز أداء الأسواق، لاسيما وأن الأداء الحالي للأسواق لا يعكس نقاط القوة للاقتصاد الوطني، ويجب أن تساهم هذه الخطوات في تعميق أداء الأسواق وسد الفجوة الحاصلة بين الأسواق ومؤشرات الاقتصاد الكلي الذي يتميز بالقوة والصلابة.

وشدد الطه على أهمية تمييز الشركات الخاسرة في توعية المستثمرين، وهو إجراء وقائي وحمائي، للتنبيه بالشركات التي لديها خسائر متراكمة، خاصة أن لون العلم يعكس مستوى المخاطر لدى هذه الشركات قياساً برأس المال، كما أن تمييز الشركات الخاسرة لا يقلل أبداً من أحجام التداولات كما يعتقد البعض، بل يجعل المستثمرين يبحثون عن فرص استثمارية أفضل من الشركات ذات الأعلام.

وأضاف الطه: «هذه الأعلام تتيح البحث عن بدائل وإعادة توجيه الاستثمار إلى شركات أقل مخاطرة بالمقارنة، وتدعم الخطوة استراتيجية توعية المستثمرين بشكل كبير في أسواقنا المحلية، وجاءت في التوقيت المناسب، موضحاً أن الأسواق لديها حالياً أربع شركات تستحق العلامة الحمراء، أي التي خسائرها المتراكمة أكثر من 50% إلى جانب إشارة الإيقاف، وهي دريك آند سكال، وماركة، والفردوس القابضة، والخليجية للاستثمارات العامة».

وبين الطه أنه بالمقارنة مع الأسواق المجاورة مثل السوق السعودي، لديه 3 علامات لتمييز الشركات الخاسرة على شاشات التداول، أولاً: الشركات التي خسائرها بين 20% إلى 35%، يتم تمييزها باللون الأصفر، بينما الشركات ذات الخسائر من 35% إلى 50%، يكون لون إشاراتها برتقالياً، أما اللون الآخر يكون للشركات التي خسائرها المتراكمة فوق 50%.



منع الشائعات



من جهته قال وائل أبو محيسن المدير العام لشركة جلوبال لتداول الأسهم والسندات: «قبل هذا القرار لم يكن كثير من المستثمرين أو المتداولين مطلعين على أداء الشركات التي يستثمرون فيها أموالهم، ويقومون بالدخول إلى هذه الشركات من دون معرفة حجم الخسائر المتراكمة، ويقعون فريسة للشائعات، إلا أن هذا القرار، أقفل الباب أم الشائعات أو التكهنات، وجعل المستثمر يتعرف إلى وضع الشركة قبل اتخاذ القرار الاستثماري».

وأضاف: «إن الوسطاء يقدمون بالعادة نصائح للمستثمرين، من أجل توجيه استثماراتهم نحو شركات ذات ملاءة مالية قوية، وأرباح جيدة، غير أن بعض المستثمرين لم يأخذ في الاعتبار هذه النصائح، ويصرون على الاستثمار بشركات ذات مخاطر عالية، بسبب عدم وضوح معلومات أو بيانات لديهم، ويعتمدون في استثماراتهم على الشائعات، وبالتالي يقعون في فخ الخسائر، ومع قرار تمييز الشركات الخاسرة على شاشات التداول، فإن ذلك يحد من حجم الشائعات وبالتالي يعطي استراتيجية أوضح للاستثمار».