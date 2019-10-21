شكرا لقرائتكم خبر عن الهند مركز التكنولوجيا المقبل.. وفرص استهلاكية بـ 6 تريليونات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

إذا كان القرن الحادي والعشرون آسيوياً حقاً، فلا بد أن تكون الهند في طليعة دول آسيا التي تحمل تحقق هذا الإنجاز، ليس فقط بعدد سكانها الذي سيكون الأكبر عالمياً بعد أقل من عقدين، بل لأنها تقطع أشواطاً متسارعة على طريق ريادة قطاع التقنية العالمي حتى صارت مقصد الكثير من طلاب التقنية، فضلاً عن شركات التقنية العملاقة التي تستجر القسم الأكبر من خدمات مكاتبها الخلفية من الهند.

ومع الزخم الذي يكسبه الاقتصاد الهندي من القطاع التقني والتحفيز الحكومي المستمر، ينتظر أن تحقق الهند معدلات نمو هي الأسرع في العالم خلال العامين القادمين متجاوزاً 7% سنوياً في وقت تسود فيه البلبلة أكبر اقتصادين في العالم في ظل النزاعات التجارية، ما ينعكس مصلحة أكيدة للاقتصاد الهندي. إلا أن الهند لا تزال تعاني جوانب القصور التاريخية المتمثلة في تخلف ريفها الشاسع وسلوك سكانه الذي ينعكس سلباً على الكثير من مشاريع التنمية والتطوير ويزيد من أعباء التنمية وتكاليفها.

خلال العقدين الماضيين، كانت الهند على رأس اهتمامات الشركات الباحثة عن قنوات نمو في مجال سلع المستهلك، إلا أن الحماسة تراجعت بقوة خلال العامين الماضيين تحت وطأة ضعف القوة الشرائية للمواطن الهندي ونصيب الفرد من الدخل القومي الذي بلغ 1700 دولار فقط. وعلى الرغم من ضخامة السوق الهندية ككتلة، إلا أن الكثير من المنتجات الاستهلاكية المعاصرة غير مستخدمة خارج المدن مثل الأدوات الكهربائية وأدوات ومساحيق التنظيف والعناية بالنظافة الشخصية والشعر.

وتكفي نظرة على شرائح الدخل للوقوف على آفاق تطور السوق الاستهلاكي الهندي، فحتى عام 2005، تم تصنيف 69٪ من الأسر «ذات دخل منخفض»، ما يعني أنها تنفق بشكل أساسي على الغذاء وغيره من الضروريات، أما الأسر الغنية والمتوسطة فتمثل نسبة 7 ٪ من المجموع. وتغيرت تركيبة الهرم خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية، حيث اتسعت منطقة الوسط نسبياً نتيجة النمو الثابت في الناتج الإجمالي المحلي عند 7.5% سنوياً، وتؤكد الدراسات الحديثة أن هذا الهرم سيتخذ شكل الماسة، أي أن أسرة من كل اثنتين ستكون غنية بدلاً من واحدة من أربع.

وينتظر أن يصبح 140 مليون أسرة جديدة من الطبقة المتوسطة، مزيجاً متوازناً من الأسر الحالية التي أصبحت أكثر ازدهاراً ومن أسر جديدة من جيل الشباب الذين هم أفضل تعليماً وأعلى خبرة من آبائهم حتى خارج المدن الكبيرة.

وعلى الرغم من تباطؤ معدلات الاستهلاك الحالي، الذي اتسع خارج نطاق مبيعات السيارات والسلع الاستهلاكية، يتوقع أن ينمو إجمالي الإنفاق الاستهلاكي في الهند أربعة أضعاف، من 1.5 تريليون دولار في عام 2018 إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030. وهذا يعني انفجاراً هائلاً في الفرص التي سوف تنتج عن تغيير خريطة الاستهلاك.

تطورات متتالية

تاريخياً كانت الفرص الأكثر إغراءً محصورة في المدن الكبرى، لكن الريف الهندي شهد تطورات متتالية خلال السنوات العشر الماضية وباتت بعض مناطقه القريبة من المدن أكثر تحضراً، فضلاً عن أن بعض القرى تملك محركات نمو ذاتية.

وتشير الدراسات إلى أن الريف الهندي سيضيف 240 مليون مستهلك بحلول عام 2030، والتحدي الذي تواجهه الشركات أن قاعدة المستهلكين هذه موزعة على 50 ألف قرية، أي ما يعادل 5 آلاف في كل قرية.

وكشفت دراسة استقصائية شملت أكثر من 1000 مستهلك عبر الأسواق الريفية المتقدمة، تطور الطموحات الاستهلاكية الخفية والوعي المتزايد للمستهلكين في هذه المناطق، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالوعي بنماذج الاستهلاك الجديدة التي تدعمها التكنولوجيا، أو الطموح في ارتداء الملابس ذات العلامات التجارية العالمية، أو استخدام الإنترنت للبحث عن المنتجات والمعلومات، حيث يتصرف المستهلك في الريف بنفس طريقة تصرف نظيره في المدينة.

وفي الوقت الراهن لا تزال هناك فروق في معدلات استهلاك سكان القرى ونظرائهم من سكان المدن الصغيرة، قد تصل إلى ما بين 50 و70% خاصة في عادات الاستهلاك المشتركة، وعندما تحسن الشركات أساليب خدمة تلك القرى، فهذا يعني زيادة فرص الاستهلاك بنحو 1.2 تريليون دولار سنوياً.

وتلعب التكنولوجيا، بما في ذلك التجارة الإلكترونية، وسلاسل التوريد الأكثر مرونة التي تستجيب بشكل أفضل لمؤشرات الطلب، دوراً حاسماً في تطوير فرص الوصول إلى مكامن الطلب الخامل حالياً.

وادي السيليكون التالي

لطالما صنفت الهند نفسها كوجهة رائدة لعمليات تعهيد الخدمات الخاصة بعمليات شركات التقنية العالمية، ولكن في ظل الثورة الصناعية الرابعة، آن الأوان كي تعيد صياغة دورها مستغلة واقعها كأكثر دول العالم سكاناً.

نجحت الهند في تحقيق نقلة نوعية في تصنيفها على مؤشر الابتكار العالمي من المرتبة 81 عام 2015 إلى المرتبة 52 عام 2019، كما طورت ملفها الخاص بجذب الاستثمارات الأجنبية حتى باتت ثالث أكبر دولة عالمياً عام 2019 على هذا الصعيد.

الحمائية العالمية والابتكار

رغم تشديد قيود الحمائية الدولية والتقلبات المستمرة في بيئة العمل التقنية العالمية، بلغت قيمة خدمات التعهيد 150 مليار دولار عام 2019، وقد تراجعت عقود التعهيد الأمريكية الممنوحة للشركات الهندية كثيراً في ظل إدارة ترامب، وشكل ذلك حافزاً لتغيير صورة قوتها العاملة النمطية التي تصور على أنها تؤدي خدمات للغير فحسب، ما يعزز مشاريع الابتكار والدخول في شراكات تقنية مع شركات عالمية كبرى.

الكفاءات عصب الابتكار

طمست الثورة الصناعية الرابعة الخطوط الفاصلة بين ما كان يعتقد أنه ممكن ومستحيل، وربطت بين المجالات المادية والرقمية وحتى البيولوجية، وأصبحت الهند، على خلفية التغييرات التكنولوجية التي أحدثها هذا التحول، معيناً من التحديات الفريدة والحلول المبتكرة بشكل متزايد.

ويمهد عدد السكان الهائل لتنوع خبرات وكفاءات نشأت في حضن خدمات شبكية مكثفة، حيث هناك 560 مليون مستخدم للإنترنت و450 مليون مستخدم للهواتف المتحركة، هذا الكم الهائل عزز انتشار شركات التقنية حتى زاد عدد التي تجاوزت قيمتها السوقية مليار دولار «يونيكورن» 26 شركة، وشجع النجاح الاهتمام في ريادة الأعمال الرقمية، وساعد في بناء قوة عاملة ذكية.

وتوفر الدولة جميع الظروف المناسبة لنمو ريادة الأعمال بدعم من مزيج من العوامل الديمغرافية المتغيرة والاتجاهات الاقتصادية، فعدد الشباب كبير جداً (أكثر من 65 ٪ من سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة تقل أعمارهم عن 35 عامًا، وأكثر من 50٪ تحت سن 25)، كما تشهد الهند سرعة في التطور الحضري مع زيادة هجرة الشباب من المناطق الريفية إلى المدن.

كيف تصبح وادي السيليكون المقبل؟

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إذا تمكنت الهند من الاستمرار في تطوير مراكزها الحضرية وتعزيز روح ريادة وادي السيليكون، فقد تكون مركز التكنولوجيا العالمي المقبل، تحتضن بنجالور في الجنوب وجورجاون في الشمال مخابر الذكاء التكنولوجي، وهما رمزان للتوسع الحضري السريع.

وحصلت بنجالور من شركة «جون لينج لاسال» على تصنيف المدينة الأكثر ديناميكية في العالم، خاصة في التكنولوجيا والابتكار، وبينما كانت في البداية مركزاً للتعهيد، فقد نجحت المدينة في الابتعاد عن هذا التوجه، حيث احتضنت ريادة الأعمال والتقنيات الناشئة، ما سمح لها بوضع نفسها كعاصمة للتكنولوجيا في الهند. في عام 2018 وحده، كان هناك 153 شركة ناشئة جديدة تأسست في بنجالورو، والتي لديها العدد الكافي من المواهب ورأس المال الاستثماري لتهيئة الظروف لنجاح الشركات الناشئة.

نقص مواهب الابتكار

على الرغم من قوتها العاملة الواعدة، لا تزال الهند لديها فجوة كبيرة في المهارات عندما يتعلق الأمر بتأمين مستقبل الابتكار التكنولوجي. تحتل الهند المرتبة الثامنة في العالم من حيث عدد الطلاب الذين يتخرجون في العلوم والهندسة، لكن هناك مجالات أكاديمية لا يتلقى فيها الطلاب تعليماً كافياً.

وأظهر تقرير حديث أن نسبة 4% من المهندسين الهنود فقط لديهم المهارات التقنية والمعرفية واللغوية اللازمة لإنشاء الشركات التكنولوجية وأن 3٪ فقط لديهم مهارات جديدة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وعلوم البيانات وتطوير تقنيات الهاتف المحمول.

وقد عانت الهند أكثر من غيرها من نزيف الأدمغة، حتى إن كبار التنفيذيين في شركات التقنية العملاقة هم من مواطني الهند المهاجرين، ومع ذلك عاد 649 عالماً هندياً من المهجر لمتابعة أعمالهم في الهند بين عامي 2012 و2017.

وتسهم السياسات التحفيزية التي تحرص الحكومة على اتّباعها في استمرار تدفق الكفاءات والاستثمارات على الهند، حيث بلغت عام 2018 حوالي 33.4 مليار دولار كلها صبت في شركات تقنية ناشئة. وفي حال تصاعد الخلاف التجاري بين بكين وواشنطن ستكون الهند الخيار الأفضل لجميع الأطراف.

القطاع الخاص

لا يمكن تجاهل دور القطاع الخاص في تشجيع ودعم التنمية الاقتصادية لبلد ما، فالشركات الخاصة هي الركائز الرئيسية لخلق فرص العمل، وتوفير الأموال، وبناء القدرة التنافسية، وتنشيط الابتكار، وكلها أدوات أساسية لدفع النمو.

وقد أظهرت الهند مرونة لافتة في مواجهة التقلبات العالمية واستمرت في تحقيق معدلات نمو مطّردة جعلتها من بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، فقد نما الاقتصاد الهندي بمعدل 6.8 ٪ خلال عام 2018، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل 7 ٪ و 7.2 ٪ خلال عامي 2019 و 2020، على التوالي، ويلعب القطاع الخاص دوراً مهمّاً في تنمية الهند وهو مسؤول إلى حد كبير عن النمو الثابت الذي سجلته البلاد منذ انفتاحها الاقتصادي في عام 1991.

ويسهم القطاع الخاص بقوة في الاستثمار في التعليم والتدريب المهني لسد الفجوات في المهارات التي يحتاج إليها الاقتصاد. ولدى الهند أكثر من 900 جامعة و39 ألف كلية، نسبة 78 ٪ منها تدار من القطاع الخاص، بالإضافة إلى ذلك، أنشأت معظم المؤسسات الخاصة الكبيرة برامج تدريب ومهارات داخلية للمساعدة في بناء قدرات العمال الشباب تمشياً مع احتياجات القطاع الصناعي.

وساهم القطاع الخاص بنسبة 35% من كتلة رأس المال كجزء من الناتج الإجمالي المحلي البالغة 33% للسنة المالية 2017-2018.

ومع بزوغ فجر الثورة الصناعية الرابعة، أصبحت الهند على أعتاب طفرة تكنولوجية يمكن أن تحدث ثورة في الإنتاج الصناعي. يجب أن يكون الهدف المهم للقطاع الخاص هو تسهيل نقل أو نشر التكنولوجيا الجديدة من خلال المبادرات التي تقودها الصناعة أو عن طريق بناء نماذج أعمال جديدة تستخدم التكنولوجيا بطرق جديدة، والتي بدورها ستزيد الإنتاجية وتؤدي إلى نمو اقتصادي مستدام.

تسهم الشركات الخاصة بقوة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وضمان التقدم المستقبلي للاقتصاد. وتوفر استثمارات القطاع الخاص بنية تحتية ضرورية مستدامة وموثوقة ويمكنها استخدام التكنولوجيا الحديثة لإنشاء منتجات وخدمات جديدة.

وقد برزت الهند كلاعب مهم في مجال تكامل التقنية مع مشاريع الشباب الرائدة، حيث تملك ثاني أكبر عدد من الشركات الناشئة عند 14 ألف شركة مسجلة رسمياً، واستفادت تلك الطفرة من التطوير المستمر للقوانين والتشريعات التي تشجع أنشطة الشباب في قطاع التقنية وغيره.

إلا أن نقص الموارد الطبيعية والتدهور البيئي تنطوي على تهديدات كبيرة للنمو المستدام، لذا فقد أصبح إشراك القطاع الخاص أمرًا بالغ الأهمية لضمان الكفاءة البيئية من خلال اعتماده للتقنيات الأنظف والأكثر صداقة للبيئة، ومن خلال اعتماد وتبادل أفضل الممارسات. ولا شك أن استخدام القطاع الخاص للتكنولوجيات الجديدة في الإنتاج المستدام، سيعزز الاستدامة والكفاءة والاستخدام الأفضل للمدخلات والمواد الخام.

ويتطلب تحقيق التنمية المستدامة تمويلًا واستثمارات كبيرة. لذا يجب أن يقود القطاع الخاص عمليات التنمية وأن يتيح المزيد من الابتكار وتعبئة الموارد التي تشمل الصناديق والميزانيات وأنظمة الاتصالات والبنية التحتية اللازمة، والتي تعتبر ضرورية لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

الشتات الهندي بالأرقام



* 18مليوناً يعيشون خارج وطنهم

*4.4 مليون في الولايات المتحدة

* 8 ملايين في دول الخليج

* 8 % من مؤسسي شركات التقنية الأمريكية

* 1.39 مليار نسمة عدد السكان

* 2027 تتفوق الهند على الصين

* 176 مليوناً تحت خط الفقر

* 80 مليار دولار تحويلات هنود العالم

* 43% من عجز الموازنة موّلته الحوالات

كابوس الصرف الصحي يستنزف الطاقات

هناك من صنف خدمات الصرف الصحي ضمن أبرز منجزات البشرية في تاريخها الطويل، وعند الحديث عن هذه الخدمات يجب التركيز على الجانب المعتم المتعلق بالأضرار التي يخلفها عدم توفر هذه الخدمات على الصحة العامة.

تنتج المناطق الحضرية في الهند 120 ألف طن من مخلفات الإنسان يومياً، ولا تملك نسبة ثلثي الأسر دورات مياه متصلة بنظام الصرف الصحي، لذلك يتم طرح 60٪ من النفايات البشرية في المياه الجارية وفي الأراضي المفتوحة، ما يؤدي إلى تلوث مياه الشرب وإلحاق الأذى بمصادر الغذاء الأخرى.

ولكن وجود اقتصاد وسوق للصرف الصحي المتكامل يصطدم بعقبات، منها ما هو تكتيكي على صلة بتطوير آليات عمل تلك السوق والبنى الأساسية، ومنها ماهو متأصل في ثقافة وسلوك الغالبية من سكان الريف الهندي، وتبذل الحكومة والقطاع الخاص جهوداً مكثفة لتطوير أنظمة الصرف الصحي في المدن التي تفتقر في الأساس إلى التخطيط الحضري، إلاّ أن مشكلة نقص الوعي وتغيير عادات متأصلة في سلوك السكان تجعل الناتج الأعظم لتلك الجهود محدوداً.

ويتطلب بناء مثل هذا السوق تفكيراً عميقاً وإبداعياً حول الاحتياجات المختلفة لمسؤولي السياسات والأسر ومشغلي المشاريع الذين يهتمون بالنفايات بشكل يومي. ولا بد من وضع المعايير السلوكية الصحيحة وأن تدرك المجتمعات أهمية التخلص من النفايات التي تنتجها الأسر.