«مالية الشارقة» تفوز بجائزتين في حفل «ستيفي» العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

فازت دائرة المالية المركزية بالشارقة بجائزة ستيفي الذَّهبيَّة، وذلك عن نظام الإيصال الذكي (تحصيل) وجائزة ستيفي البرونزيَّة لتطويرها النظام المالي الحكومي (تكامُل)، خلال حفل توزيع جوائز الأعمال الدولية السادس عشر، الذي أُقيم يوم أمس الأول، في فندق أناز ام بلفيدير® بالعاصمة النمساوية فيينا.

قال وليد الصايغ، المُدير العام لدائرة المالية المركزية بالشارقة: نحن سُعداء لحصولنا على هذا التقدير العالمي، الذي يؤكد كفاءة النظام المالي الحكومي في إمارة الشارقة، وهو شرف لنا أنْ نتشارك منصَّة التكريم مع بعض أفضل الأسماء في هذا القِطاع. إن دائرة المالية المركزية بالشارقة تدعم أكثر من 100 جهة حكوميَّة مُرَتبِطة بنظامٍ ماليٍّ شاملٍ يُساعِد في تطوير الأداء المالي لهذه الجهات جميعاً المنضوية تحت مظلة حكومة الشارقة.

وأضاف الصايغ: سنواصل العمل على تقديم الحلول والبرامج والأنظمة التي تُحقق نتائج إيجابيَّة للمتعاملين مع الدائرة ومع حكومة الشارقة، فاختيارنا من بين أكثر من 4000 مرشح للفوز بهذه الجائزة المرموقة في فئتين يشكل حافزاً إضافياً لجميع فرق العمل بالدائرة لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

وفي حفل توزيع الجوائز، تم اختيار الفائزين بجوائز ستيفي الذهبيَّة والفضيَّة والبرونزيَّة من بين أكثر من 4000 مرشح من هيئات وأفراد من 74 دولة. وتألفت لجنة تحكيم جوائز هذا العام من 250 عضواً من جميع أنحاء العالم، ومنهم 12 عضواً هم الذين حددوا الفائز في كلِّ فئة. وتشمل الدول الأخرى التي حصلت على هذه الجائزة المرموقة الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والفلبين. وتُعتَبَر جوائز الأعمال الدولية من أبرز برنامج جوائز الأعمال الرائدة في العالَم.

3 جوائز لـ«دبي الذكية»

حصدت دبي الذكية ثلاث جوائز ضمن «جائزة ستيفي العالمية» التي تمنح في مجال الأعمال، وتهدف إلى تكريم أفضل الممارسات والإنجازات والخدمات على مستوى العالم بهذا المجال. وذلك خلال الحفل الذي أقيم في فيينا بالنمسا مطلع الأسبوع الجاري.

وحصل تطبيق «الموظف الذكي» على جائزة ستيفي الذهبية عن فئة حلول إدارة رأس المال البشري. كما حصل «نظام إدارة الموارد البشرية - الذكاء المؤسسي» على الجائزة الفضية عن فئة حلول الأعمال الذكية. فضلاً عن فوز «نظام متابعة الأصول» على الجائزة البرونزية لفئة الخدمات المالية.