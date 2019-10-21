إطلاق جائزة «رواد التكنولوجيا والابتكار في تقنيات الطاقة» بأبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت دائرتا الطاقة والتنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن إطلاقهما جائزة رواد التكنولوجيا والابتكار في تقنيات الطاقة EnergyTech، التي تنضوي ضمن برنامج رواد التكنولوجيا والابتكار TIP الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي ووزارة الاقتصاد في العام 2017، كجزء من مبادراتهما لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

وتهدف الجائزة إلى استقطاب حلول التقنيات والمنتجات والخدمات المبتكرة لمعالجة تحديات الطاقة ضمن أربع فئات رئيسية تشمل «إدارة مخلفات المياه المعالجة وتحلية المياه وإنتاج الطاقة»، و«البنية التحتية الذكية»، و«تقنيات تحلية المياه»، و«الكفاءة والاستدامة».

وبدأت جائزة رواد التكنولوجيا والابتكار في تقنيات الطاقة TIP EnergyTech باستقبال الأفكار والمشاريع من المبدعين والمبتكرين ضمن فئاتها الأربع عبر الموقع الإلكتروني للجائزة؛ حيث تشكل الجائزة منصة مثالية للأفراد والمؤسسات والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم لتقديم الأفكار الإبداعية والابتكارات، واستعراضها لكبار المستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في تحويلها إلى حلول فعالة قابلة للتطبيق في دولة الإمارات وجميع أنحاء العالم.

وقال محمد بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: تركز رؤيتنا في دائرة الطاقة على تعزيز أهمية الابتكار، ودوره الأساسي في قيادة مسيرتنا نحو المستقبل القائم على التحوّل في قطاع الطاقة نحو الكفاءة والطاقة المتجددة والاستدامة. هذه الأسس المستمدة من التوجهات الاستراتيجية لأبوظبي ودولة الإمارات والتي نتشاركها مع مختلف دول العالم، تستند بشكل كبير إلى الابتكار وإتاحة المجال أمام الشباب المبدعين.

وقال راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: يعكس برنامج رواد التكنولوجيا والابتكار الالتزام والجهود المتواصلة من قبلنا نحو تعزيز هذه المجالات، وذلك تماشياً مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي الهادفة إلى تحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز مكانتها الريادية العالمية في مجال الابتكار.

وتستهدف فئة «إدارة مخلفات المياه المعالجة وتحلية المياه وإنتاج الطاقة» ضمن الجائزة رواد التكنولوجيا والابتكار في تقنيات الطاقة EnergyTech، الحلول التي تسهم في الحد من أثر المخلفات الناشئة عن عمليات الصرف الصحي والطاقة والماء، في حين تختص فئة «البنية التحتية الذكية» بالحلول المبتكرة في مجالات نقل الطاقة والماء. أما فئة «تقنيات تحلية المياه» فتركز على الحلول المبتكرة والقابلة للتطوير، في حين تختص فئة «الكفاءة والاستدامة» بالحلول التي تسهم في إيجاد حلول أكثر كفاءة واستدامة للطاقة.