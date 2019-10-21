شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «بي إم دبليو» يتراجع عن خطة تجاوز «مرسيدس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن أوليفر تسيبزه، الرئيس الجديد لبي إم دبليو، أن شركته في حاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق هدف تجاوز مبيعات منافستها مرسيدس. وقال: «ليس لهذا وقت محدد». وتولى تسيبزه رئاسة بي إم دبليو في أغسطس/‏‏ آب الماضي خلفاً لهارالد كروجر، الذي كان أعلن أن الشركة تستهدف معاودة تجاوز مبيعات مرسيدس بحلول 2020. (د ب أ)

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