

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **أعلن «ستاندرد تشارترد» عن تعيين محمد عبد عبد الحميد الرازق في منصب الرئيس الإقليمي للمعلومات في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، ورئيس قسم المعلومات للخدمات المصرفية الإسلامية، ليباشر عمله من مكاتب بنك ستاندرد تشارترد في دولة الإمارات، حيث سيكون مسؤولاً عن إدارة استراتيجية البنك الحالية والمستقبلية للتكنولوجيا في جميع أنحاء المنطقة.

**عينت «أوبر» ماثيو دينمان، مديراً عاماً لأوبر إيتس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليقود عمليات التطبيق عبر تسع مدن، ويتولّى مسؤولية تحقيق أهداف النمو والأعمال على مستوى المنطقة. وسيكون مقر دينمان الرئيسي في دبي، وسيشرف على فريق «أوبر إيتس» في الإمارات والسعودية ومصر. وسيتولى قيادة استراتيجية التصميم التنظيمي والمبادرات الرئيسية على نطاق المنطقة.