الدخل الإضافي وتعلم مهارات جديدة أهم عناصر العمل الحر

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كشف الاستبيان الجديد الذي أجراه بيت.كوم، (موقع الوظائف في الشرق الأوسط)، بعنوان «العمل بدوام جزئي في الشرق الأوسط» والذي يلقي الضوء على حالة الأعمال الحرة في المنطقة، عن وجود أربعة عناصر رئيسية تدفع المهنيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لممارسة الأعمال الحرة، وهي كسب دخل إضافي (38%)، وتعلم مهارات جديدة (29%)، وحرية القيام بالأعمال التي يفضلونها (21%)، فضلاً عن القدرة في التحكم بجداول أعمالهم (8%).

كما صرّح المجيبون في الاستبيان بأن على أصحاب الأعمال الحرة التمتع بمهارات وكفاءات محددة للنجاح، وأهم هذه المهارات هي: إدارة الوقت (41%)، والقدرة على تسويق أنفسهم (23%)، والاهتمام بالتفاصيل (10%)، والمهارات المالية (4%).

وكشف الاستبيان أن أفضل المزايا التي يوفرها العمل الحر للمهنيين هي: المرونة (46%)، ووقت أكثر للدراسة (23%)، والمزيد من الوقت للعائلة (11%)، وانخفاض مستويات التوتر وتعزيز الحالة الصحية (10%)، ووقت إضافي لممارسة الهوايات (6%).

وفي الواقع، تعد المرونة من أهم المزايا التي يهتم بها الباحثون عن عمل، والمهنيون العاملون في المنطقة، إذ يعتقد عدد كبير من المهنيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (59%) أن الجداول المرنة تعزز إنتاجيتهم. وتشمل المرونة في هذا الإطار أنماط أو طرق عمل معينة، مثل وقت العمل المرن، أو العمل بدوام جزئي، أو العمل من المنزل. من ناحية أخرى، لا يخلو العمل بدوام جزئي من التحديات، حيث صرّح أغلبية الموظفين عن استعدادهم لتقبل السياسات التي يفرضها العمل بدوام كامل، إذ يفضل 80% من العاملين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العمل بدوام كامل، بينما اختار 7% منهم العمل بدوام جزئي في حال سنحت لهم الفرصة للاختيار.

وتشمل التحديات المرتبطة بالعمل بدوام جزئي، بحسب المجيبين، انعدام الأمن الوظيفي (35%)، وغياب المزايا الإضافية (13%)، والأجر المنخفض مقارنة بالوظائف بدوام كامل (19%)، وفرص أقل في الحصول على ترقية (17%). ويعتقد 89% من المجيبين أن على أصحاب الأعمال الحرة امتلاك مصادر متعددة للدخل.

وقال عمر طهبوب، المدير العام لبيت.كوم: تعد آراء المهنيين بنفس أهمية آراء الشركات، لذا يهدف هذا الاستبيان إلى الكشف عن وجهات نظر العاملين تجاه أساليب العمل المرنة والبديلة في الوقت الحالي، حيث يساعد أصحاب العمل على فهم تفضيلات القوى العاملة، وجذب أفضل الكفاءات. ونحن نهدف من خلال عملنا مع 40000 شركة رائدة وأكثر من 37 مليون مهني، إلى تمكين سوق العمل ليس فقط عبر توفير أدوات توظيف متطورة، ولكن أيضاً عبر استعراض أحدث الأفكار وأكثرها صلة بالواقع.

وتم جمع بيانات استبيان «العمل بدوام جزئي في الشرق الأوسط» عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 31 يوليو / تموز، حتى 13 أكتوبر/ تشرين الأول، بمشاركة 7869 شخصاً من الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، والبحرين، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وغيرها.