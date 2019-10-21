الان تتابع الأسهم السعودية تقود مكاسب الخليج بعد تأجيل طرح أسهم أرامكو والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365
ارتفعت الأسهم السعودية أكثر من غيرها في الخليج، حيث أرجأت شركة النفط العملاقة في البلاد أرامكو طرح عام أولي طال انتظاره، ما أدى إلى تراجع عمليات بيع الأسهم الأخرى التي تهدف إلى تمويل عمليات الشراء في بيع الأسهم، وفقا لتقرير شبكة بلومبيرج الأمريكية.
وارتفع مؤشر تداول للأسهم بنسبة 2.3٪ ، حيث تعافى من خسارة بلغت 0.8٪ الأسبوع الماضي وقلص الخسائر في أكتوبر إلى 3.8٪. وقد ساهمت هذه الزيادة الكبيرة في الارتفاع ، بما في ذلك البنك الوطني التجاري وبنك الراجحي وشركة جبل عمر للتطوير.
تم تأجيل الاكتتاب العام في أرامكو السعودية، الذي كان من المتوقع أن يتم طرحه في البداية هذا الأسبوع، على الأقل لبضعة أسابيع لتضمين نتائج الربع الثالث، وفقًا لأشخاص أطلعوا على الوضع. وقال محللون إن هذا التأجيل جلب بعض الارتياح للسوق حيث أن العديد من المستثمرين المحليين كانوا يبيعون حيازات الأصول لتحويلها إلى أسهم أرامكو.
وقالت شركة النفط إن توقيت الاكتتاب العام سوف يعتمد على ظروف السوق.
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