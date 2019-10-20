شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي - 20-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم دار الأركان للتطوير العقاري (4300) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح السهم بهذا الارتفاع بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 1.88% بما يعادل 0.22 ريال ، ليستعد الآن بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري والعنيد 12.00 ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط مهم وهو اختراق مستوى المقاومة 12.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 12.80 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.50 ومستوى المقاومة 12.40 .