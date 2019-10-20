سابك يحاول تصريف تشبعه البيعي - تحليل صباحي – 20-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم سابك (2010) ارتفاعاً في آخر جلساته ، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المهم 87.70 ، ما أكسب السهم بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على هذا الارتفاع ، ليحاول بذلك تعويض بعضاً من خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق السهم أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 4.02% بما يعادل 3.50 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير ، مع استمرار تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ما يضاعف من الضغط السلبي عليه .
لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 87.70 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 83.71 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 86.20 ومستوى المقاومة 93.90 .
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