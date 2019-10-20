زين السعودية يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 20-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم زين السعودية (7030) في آخر جلساته ، ويأتي هذا الارتفاع على اثر استناده لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليحقق السهم أرباحاً طفيفة بلغت نسبتها 0.17% بما يعادل 0.02 ريال ، وجاء ارتفاع السهم بصعوبة بسبب استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 11.72 ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 12.88 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.36 ومستوى المقاومة 12.50 .
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