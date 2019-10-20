سيرا يرتفع بمنطقة سلبية – تحليل صباحي – 20-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مجموعة سيرا القابضة (1810) في آخر جلساته بصورة طفيفة ، ليصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.11% بما يعادل 0.02 ريال ، ويأتي ارتفاع السهم كمحاولة منه لتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وتعويض بعض خسائره السابقة ، في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 17.95 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 13.38 إلى 20.78) .
لهذا نحن نتوقع انخفاض السهم بتداولاته القادمة على المدى القصير ، طالما ظل مستقراً أدنى مستوى المقاومة 17.95 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 17.08 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.08 ومستوى المقاومة 17.95 .
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