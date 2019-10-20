الاقتصاد

ساب يغلق على عدم تغيير – تحليل صباحي - 20-10-2019

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ساب يغلق على عدم تغيير – تحليل صباحي - 20-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر سهم ساب (1060) بدون تغيير في جلسته الأخيرة ، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، تلك القوة الإيجابية أمامها الضغط السلبي المتواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وفي ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير .

 

Advertisements

لذلك يتأهب السهم لعودة انخفاضه من جديد ، بعدما ينجح بتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وذلك طيلة ثبات مستوى المقاومة 31.00 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 28.00 .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.05 ومستوى المقاومة 31.00 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ساب يغلق على عدم تغيير – تحليل صباحي - 20-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا