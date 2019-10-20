شكرا لقرائتكم خبر عن ساب يغلق على عدم تغيير – تحليل صباحي - 20-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر سهم ساب (1060) بدون تغيير في جلسته الأخيرة ، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، تلك القوة الإيجابية أمامها الضغط السلبي المتواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وفي ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير .
لذلك يتأهب السهم لعودة انخفاضه من جديد ، بعدما ينجح بتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وذلك طيلة ثبات مستوى المقاومة 31.00 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 28.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.05 ومستوى المقاومة 31.00 .
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