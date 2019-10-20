شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي الفرنسي يتصدر قائمة الأكثر ارتفاعاً بالنسبة – تحليل صباحي – 20-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم السعودي الفرنسي (1050) ارتفاعاً في آخر جلساته ، ليتصدر بهذا الإغلاق القائمة الخضراء لأكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة ، والتي بلغت 6.64% بما يعادل 2.00 ريال ، ويأتي هذا الارتفاع كمحاولة من السهم لتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وتصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير ، ليختبر السهم بهذا الارتفاع مقاومة خط اتجاه هابط على المدى القصير ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لذلك بالرغم من الارتفاع الكبير للسهم إلا أنه ما زال يتأثر الضغوط السلبية التي قد تجبره على الانخفاض بتداولاته القادمة ، خاصة في حالة ثبات مستوى المقاومة 33.65 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 29.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.00 ومستوى المقاومة 33.65 .