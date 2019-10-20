إنهاء أزمة المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



أعلنت شركة النفط اليمنية، اليوم الأحد، إنهاء كافة مظاهر الأزمة التموينية، بعد توزيع كميات كبيرة من مادة البنزين المفرغة من السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة في المحطات العاملة وتشغيلها بطاقتها القصوى.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنها قامت بتوفير كميات كبيرة من مادة البنزين وانزال كافة القواطر التي وصلت على التوالي والاشراف المباشر على توزيعها من قبل قيادة شركة النفط كما هو واضح في الفيديوهات المرفقة.

وحيت الشركة صمود الشعب اليمني العظيم في وجه الحصار الظالم واحتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان ومرتزقتهم والذي نتج عنه أزمة تموينية خانقة أثرت تأثيرا سلبيا على كافة القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين وكادت معها أن تتوقف تلك القطاعات عن خدماتهما تماما وما كان سينتج عن ذلك من حصول كارثة انسانية هي الأسوء في التاريخ المعاصر.

Advertisements

وأكدت شركة النفط اليمنية بانها تنتهج في أداء واجباتها التموينية مبدء الشفافية والمصداقية كونها شركة وطنية خدمية تقدم خدماتها في أي شبر من أرض الوطن الغالي.

كما أكدت الشركة أيضاً، بأنها ستعمل على توفير كافة احتياجات السوق المحلية وأهم القطاعات الحيوية والعمل باستمرار على مكافحة تهريب المشتقات النفطية ورفع أية مظاهر للسوق السوداء بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختلفة.

وقدمت الشركة في ختام بيانها الشكر لكافة الجهود الدبلوماسية لوزارة الخارجية والوفد الوطني المفاوض التي أثمرت في وصول بعض السفن النفطية، والشكر والتقدير للجهات الأخرى التي ساهمت في التنفيذ الدقيق لبرامج الشركة الفاعلة التي أثمرت بشكل ايجابي وحسب ماهو مخطط له وفي مقدمتها قيادة وزارة الداخلية وشرطة النجدة والجهات الأمنية المعنية.