مسلسل الإفلاس القطري.. أكبر منتجي الألبان تطرح ٧٥٪ من أسهمها لسداد الديون

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أعلنت شركة بلدنا أكبر منتجي الألبان في قطر طرح ٧٥٪ من أسهمها للبيع بقيمة تصل لـ٤٠٠ مليون دولار لتستخدم عائدات الطرح “لسداد الديون التي تكبدتها الشركة”.

الشركة التي أسست في ٢٠١٤ مملوكة بالكامل لباور انترناشونال، تعود ملكيتها للقطري معتز الخياط إضافة إلى قطريين آخرين غير معروفين ويتولى شقيقه رامز منصب المدير التنفيذي للشركة.

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مسلسل إفلاس الشركات

وفي أواخر 2018 كشفت تقارير أجنبية أن تنظيم الحمدين اضطر إلى إغلاق 12 ألف شركة لمواجهة خطر الإفلاس، بينما أوهم العالم أن السبب وراء اتخاذ تلك الخطوة ضمن إصلاحاته الوهمية لقانون العمل العنصري.

وعصفت الأزمات باقتصاد قطر الهش، واضطرت الدوحة إلى الانكماش لمواجهة خطر الإفلاس، وفقا لتقارير نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية عن الوضع المأساوي لاقتصاد الدوحة.

بينما اعترف الملحق القطرى بلندن ثامر آل ثانى بالواقع، حيث حظرت الدوحة 12 ألف شركة فى عام واحد فقط،، وزعم أن القرار لعدم التزام الشركات بشروط العمل ودخل فى وصلة للتغطية على التنكيل بالوافدين.