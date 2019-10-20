كيف تصبح الرياض ضمن قائمة أفضل المدن المتحركة عالميا؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لكل مدينة طابع يميزها ليس بالشكل فقط، ولكن أيضا بالطاقة والإحساس، وفكرة المدن المتحركة أن تكون مدنا حديثة ذات طابع جذاب، فتصنف المواقع المدن المتحركة بالمدن التي تقوم على عدد من الركائز صنفها موقع Deloitte وهي:

1- الأداء والمرونة

الطلب على النقل

• مدة ساعات الذروة في الازدحام

• وقت القيادة إلى وسط المدينة

• متوسط الذروة لدى مترو الأنفاق / المترو

• طول مسار مترو (كلم)، عدد مرات توقف السكك الحديدية، عدد خطوط الحافلات

المرونة والموثوقية

• اضطرابات خدمة المترو / الترام (كنسبة مئوية من مجموع الرحلات)

• مستوى الازدحام

السلامة على الطرق

• جودة الطريق

• المشي

• عدد الوفيات المرتبطة بالمرور والإصابات الخطيرة بالنسبة لعدد السكان

التكامل وإمكانية التنقل

• وجود بيانات مفتوحة أو واجهات برمجة التطبيقات لبيانات النقل

• خيار التذاكر عبر وسائط النقل

• نظام تقاسم الدراجات في المدينة

• التنقل كطلب خدمة

جودة الهواء

• نسبة تركيز PM2.5 و PM10 في الهواء

2- الرؤية والقيادة

الرؤية والاستراتيجية

•تقييم ابتكار المدينة واستراتيجية التنقل المستقبلية

• تقييم التعاون مع القطاع الخاص والأكاديمي

الاستثمار

• تقييم ابتكار المدينة واستراتيجية التنقل المستقبلية

• تقييم التعاون مع القطاع الخاص والأكاديمي

التعاون

• السيارات الكهربائية كنسبة مئوية من مجموع المركبات

• وجود المسرعات التي تركز على الحركة

الاستعداد التنظيمي

• تقييم انفتاح المدينة على المشاركة في القيادة

• عدد الهيئات التنظيمية ذات الصلة

• تقييم دعم المدينة للمركبات ذاتية الحكم

الاستدامة البيئة

• ممرات الدراجات (كلم / لكل منطقة في المدينة)

• وجود حافز ضريبي للسيارات الكهربائية

• النسبة المئوية للسيارات ( الهجين) التي تباع سنويا، والتي تكون ذات ثاني أكسيد الكربون منخفض

3- الخدمة والتضمين

تغطية النقل العام

• متوسط ​​وقت الانتظار للنقل العام

• اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻣن رﺣﻼت اﻟﻧﻘل اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻟب اﻧﺗظﺎر 20 دقيقية أو أكثر

• تقييم النظام العام.

القدرة على تحمل التكاليف

• الانقسام المشروط في الرحلات مضروبا في مقدار الحد الأدنى للأجر المطلوب

البراعة

• وجود أنظمة السكك الحديدية والترام تحت الأرض

• وجود أنظمة تقاسم السيارات في المدينة

رضا العملاء

• رضا العملاء مع النقل العام

• ساعات الذروة التي يقضيها في الازدحام (للشخص الواحد في السنة)

سهولة الاستخدام

• خيار التذاكر المتكاملة عبر وسائط

وتتحكم مجموعة من الأبعاد في سهولة تصنيف المدن المتحركة وهي:

رأس المال البشري

التماسك الاجتماعي

الاقتصاد

الإدارة العامة

الحكم

البيئة

التنقل و النقل

التخطيط العمراني

الظهور الدولي

التقنية

أفضل المدن المتحركة عالميا

1- بكين

اتخذت بكين إجراءات متعددة لجعل نفسها مدينة ملائمة للعيش. فلديها نهج تطلعي لمسائل النقل الخاصة بها وصاغت خطط تنمية قوية للسنوات الخمس المقبلة. وتشمل هذه الخطط التوسع في وسائل النقل العام ووسائل النقل المستدام، كما هو واضح في نسبة 72% التي تشغلها وسائل النقل العام والأنماط النشطة. كما احتضنت اختبار حلول التنقل الجديدة، مثل نماذج التنقل المشتركة.

ومع ذلك، تواجه المدينة بعض التحديات المباشرة من حيث تلوث الهواء المستمر، وازدحام المرور، والحاجة إلى تحسينات تشغيلية في وسائل النقل العام وجهود تنسيق أقوى بين الوكالات الحكومية المختلفة.

نقاط القوة

• التزام حكومي قوي بتحسين النقل ودعم كبير لاستثمارات البنية التحتية

• خطط لتحديث البنية التحتية للنقل العام من خلال نشر أنظمة إشارات جديدة ومنافذ تعمل بدون سائق

• انقسام موحد متوازن وتحرك نحو مزيد من الترويج للنقل المستدام، مثل السيارات الكهربائية (EVs)، والدراجات وممرات المشاة

التحديات

• مستويات عالية للغاية من الجمود المروري وتلوث الهواء، على الرغم من ارتفاع استخدام النقل البديل

• توفير قدر ضئيل من المعلومات المتعلقة بالمرور في الوقت الفعلي والقيود المفروضة على تبادل البيانات للاعبين الأجانب

• ﺗﺟزﺋﺔ ﻋﻣﻟﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻟﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟوﮐﺎﻻت اﻟﺣﮐوﻣﯾﺔ واﻟﺣﮐوﻣﯾﺔ واﻟﻧﻘل واﻟﺣﮐوﻣﺔ

2- شنغهاي

تشتهر شنغهاي في جميع أنحاء العالم بنظامها المترو، الأطول والأكثر ازدحاما والأكثر أمانا وواحدة من أكثر المواعيد دقة على وجه الأرض. كما أن المدينة لديها خطط توسع ضخمة للبنية التحتية للنقل لديها وشهدت استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية على مدى السنوات الخمس الماضية. ويمكن رؤيته في توسعة مترو شانغهاي، حيث تبلغ تكلفة كل خط من خطوط المترو ما بين 78 و204 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، طورت المدينة نسبا قوية من النقل المستدام مع شبكة قوية للمشاة تحت الأرض في منطقة الأعمال المركزية. ومع ذلك، وكما هو الحال مع المدن الصينية الأخرى، فإن مستويات الازدحام عالية ونوعية الهواء منخفضة، على الرغم من الجهود الحكومية، وهذا قد يتطلب إجراءات أكثر صرامة لتعزيز نظام لوحات الترخيص المقيدة أصلا.

نقاط القوة

• أنظمة اتصالات متقدمة لضمان حل سريع لأعطال النقل

• خطط توسيع البنية التحتية للنقل تشمل دمج المترو مع مناطق أخرى مثل كونشان وسوتشو

• تطوير شبكة مشاة تحت الأرض في منطقة الأعمال المركزية لإبعاد المارة عن الطرق المزدحمة وتحسين السلامة

التحديات

• تفتقر إلى معلومات حركة المرور في الوقت الحقيقي وتبادل البيانات بين وسائط النقل المختلفة

• تحتاج إلى المزيد من قنوات التمويل طويلة الأجل، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل بناء وتشغيل نظام المترو

• مخططات الدراجات غير القانونية وانسداد الممرات بسبب الدراجات تقلل من سهولة استخدام المشاة

3 - طوكيو

طوكيو لديها تراث قوي من الابتكار، وأدخلت بطاقات ومدفوعات هاتف نقال للمواصلات العامة عام 2006 وتخطط لإدخال حلول تنقل جديدة قبل الألعاب الأولمبية 2020. بحلول ذلك الوقت، قد يكون في المدينة بعض البنى التحتية الأكثر تطورا للسيارات الكهربائية، وسيارات وقود الهيدروجين، ومركبات ذاتية القيادة في العالم. ومع تنامي عدد السكان المسنين، تخطط طوكيو أيضا للتحرك نحو «مجتمع خالٍ من العوائق»، والذي يتضمن بنية تحتية للطرق ملائمة للمواصلات ووسائل نقل عام. في الوقت الذي تبني فيه طوكيو نظام النقل المستقبلي، يجب عليها أيضا معالجة قضايا النظام الحالية مثل الازدحام في ساعة الذروة.

نقاط القوة

• ثقافة النقل النشط (الدراجات والمشي)، خاصة للرحلات الأولى والأخيرة. يجب أن تحفز دورة الألعاب الأولمبية عام 2020 على مزيد من التغييرات السلوكية

• ﻗﺎﻣت ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻟﺔ ﺣول ﺣوادث اﻟطرق ﺑﺎﻟﺣد ﻣن اﻟوﻓﯾﺎت

• النظم المتكاملة القائمة على البيانات لتحسين تحسين المسار الجاري تطويره ستحل محل أنظمة الملاحة الحالية للسيارات

التحديات

• نظام عبور مركب قائم على السكك الحديدية مع نظامين للمترو تديرهما هيئات حكومية مختلفة ؛ أكثر من 30 شركة تشغل القطارات فوق الأرض

• شبكة النقل العام المزدحمة للغاية والتي تفاقمت بسبب أنماط السفر غير المرنة للركاب تزيد من حركة ساعات الذروة

• الحوافز بالنسبة لبعض شركات التشغيل الخاصة قصيرة الأجل، فالمدينة تفتقر إلى رؤية النقل الشاملة

4 - سنغفورة

سنغافورة تفتخر بامتلاكها واحدة من أفضل أنظمة النقل في العالم. ومن خلال تثبيط ملكية المركبات الخاصة من خلال الضرائب المرتفعة، وزيادة جودة وسائل النقل العام بشكل ملحوظ، والحفاظ على أسعار منخفضة، تأمل سنغافورة أيضا في تحقيق نظام نقل متطور للغاية مع الحد الأدنى من الاعتماد على وسائل السفر الخاصة.

تستفيد شبكة المدينة من نظام التذاكر والدفع المتكامل وتتمتع برضا عال للعملاء. ومع ذلك، فإن أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها هو مطابقة وتيرة تطوير البنية التحتية مع خطط التنقل الذكية الطموحة التي تمتلكها.

نقاط القوة

• التركيز القوي على استخدام التقدم التكنولوجي

• معدلات اعتماد عالية للسيارات صفر الانبعاثات والجهود المبذولة من أجل جلب السيارات ذاتية القيادة (AV) في السفر العام بحلول عام 2020

• شبكة السكك الحديدية والحافلات الشاملة بأسعار معقولة على نطاق واسع، مما يؤدي إلى زيادة استيعاب وسائل النقل العام

التحديات

• ارتفاع الطلب على النقل والبنية التحتية للطرق من الباب إلى الباب في المراحل الأولى والأخيرة للوصول

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• قلة التنسيق بين الوكالات بين التخطيط الحضري ووكالات النقل من أجل مشاريع البنية التحتية والبحث والتطوير

• الحاجة إلى إنشاء شبكة سلسة من النقل متعدد الوسائط

5 - دبي

احتضنت دبي بالكامل مستقبل التنقل. وقد بدأت بالفعل في تجربة المركبات ذاتية القيادة والطرق الجوية، وتوفر العديد من الحوافز لزيادة استخدام وتبني المركبات الكهربائية. إنها تسعى لحلول التنقل بأسعار معقولة من شأنها أن تساعد على تقليل عدد المركبات على الطريق. وتشمل التحديات المباشرة ازدحام الطريق خلال ساعات الذروة وسوء نوعية الهواء، والتي يمكن حلها عن طريق تنفيذ ترخيص عدد لوحات مقيد. تتمثل التحديات الرئيسية التي تواجه دبي في تحويل خططها لبناء نظام النقل الأكثر تقدما في العالم إلى واقع، والتأثير على التغييرات السلوكية.

نقاط القوة

• متكاملة التذاكر ومدفوعات المحفظة الالكترونية في جميع أنحاء العام وسائط النقل وسيارات الأجرة ومواقف السيارات والطرق ذات الرسوم

• مخصص «استراتيجية النقل الذاتي»، مع هدف إلى جعل 25% من الرحلات التي تتم عن طريق المركبات ذاتية القيادة، بما في ذلك سيارات الأجرة الجوية المستقلة، بحلول عام 2030 .

• خطط لزيادة استخدام وسائل النقل العام بنسبة 10% بحلول عام 2020.

التحديات

• ازدحام الطرق الثقيلة خلال ساعات الذروة، مع متوسط وقت التنقل أكثر من ساعة واحدة، وعدم وجود بديل للطرق خلال إصلاحات النقل العام والبناء

• مستويات عالية جدا من ملكية السيارات الخاصة واستخدامها (540 لكل 1000 شخص)، مما أدى إلى انبعاثات مركبة كبيرة؛ الحوافز المطلوبة لتعديل سلوكيات السفر

• عدم وجود استثمارات لتحسين سلامة الدراجات والمشاة، مثل توسيع المعابر الذكية في المنطقة

6 لندن

لندن هي شركة رائدة في العديد من مجالات السياسة، مثل البيانات المفتوحة والمدفوعات المتكاملة بفضل تشجيع النقل من أجل لندن على الابتكار والشراكات مع القطاع الخاص.

ومع حلول التنقل الحديثة والطلب المتزايد على النقل، تكافح البنية التحتية في لندن لمواكبة النمو، ويؤدي الجمع بين الازدحام الشديد والخدمة غير الموثوق بها والطرق غير الآمنة إلى انخفاض رضا العملاء. ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف القوى العاملة يجعل كلا من وسائل النقل الخاصة والعامة باهظة الثمن. تستطيع لندن الاستفادة من نظامها الإيكولوجي البارع في التكنولوجيا لتقليل التكاليف وتحسين الموثوقية.

نقاط القوة

• توافر وتغطية البيانات المفتوحة ونشر أدوات تحليل حركة المرور في الوقت الحقيقي ورسوم الازدحام

• يتميز النظام البيئي المبتكر للنقل بميزات مالية عالمية المستثمرين والتعاون الأكاديمي، والشركات الناشئة

• الجهود النشطة للحد من التلوث من خلال طموح خطط الانبعاثات الصفرية ودعم حافلات المركبات الكهربائية (EV) وسائط النقل النشطة

التحديات

• ارتفاع تكلفة النقل عبر الطرق العامة، وسيارات الأجرة الخاصة، وملكية السيارات

• نظام النقل المزدحم مع نسبة عالية من التأخير على النقل العام وحركة المرور المزدحمة على الطرق

• السلطات المتعددة وأصحاب المصلحة لصيانة الطرق المشاريع تؤدي إلى اتخاذ القرارات المعقدة وغير المنسقة

وتفوقت لندن على جميع المدن في بعد رأس المال البشري، فالمدينة تحتل المرتبة الأولى في هذا البعد، تبرز هذه المدينة لكونها واحدة من أكبر كليات إدارة الأعمال، بالإضافة إلى كونها واحدة من أكبر الجامعات.

وبالمثل، فإن نسبة عالية من سكانها لديها تعليم ثانوي وعال.

7 تورنتو

تتمتع تورنتو بشبكة نقل عام متطورة في قلب المدينة، ولكن مناطق الضواحي لا تتمتع بالخدمات والازدحام الشديد. وتهدف الاستثمارات الأخيرة إلى معالجة هذه المشكلة عن طريق بناء طرق عبور سريعة جديدة، ووضع خطط لتحسين التكامل بين سلطات العبور في جميع أنحاء المنطقة الحضرية الكبرى. المدينة مفتوحة لاحتضان التكنولوجيا وتضمنت مساحة لهذه في خطة النقل الإقليمية. تلتزم شركة Metrolinx بتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة في المنطقة من خلال مبادرات مثل Smart Commute وتطوير ممرات النقل السريع. وقد التزمت حكومة أونتاريو بتمويل يهدف إلى زيادة تبني السيارات الكهربائية.

نقاط القوة

• الالتزام بتطوير خدمات ومشاركة خدمات التنقل لتقييم المركبات ذاتية القيادة (AV) وإدارة حركة المرور محاليل

• إطلاق مركز أبحاث السيارات بدون سائق

• مبادرة القيادة الذكية تساعد الناس في العثور على السفر البديل وخيارات للقيادة

التحديات

• لا توجد خطة للمدينة حول السيارات الكهربائية (EVs) واعتماد منخفض على الرغم من الاستثمار الإقليمي

• أدوات تخطيط رحلة ليست سهلة الاستخدام وتفشل في الاندماج رحلات عبر منطقة تورونتو الكبرى (GTA)

• زيادة كبيرة في عدد الرحلات التي تقوم بها الدراجات الهوائية والترويج للدراجات كحل في الميل الأخير

8 ميكسكو سيتي

مع أن سكان العاصمة أكثر من 21 مليون نسمة، تواجه مكسيكو سيتي تحديات متميزة في توفير التنقل الحضري المستدام. وحققت المدينة خطوات كبيرة في تحسين خيارات التنقل عن طريق توسيع خطوط المترو وإنشاء برنامج المشاركة العامة للدراجات. يجب أن تركز المدينة على الاستثمار في النقل المستقبلي، وتطوير الأنظمة، والتعاون مع الأوساط الأكاديمية والصناعة لتعزيز الابتكار. تتمتع المدينة بشبكة نقل عام شاملة وبأسعار معقولة، ولكنها تحتاج إلى معالجة النمو في أعداد السيارات الخاصة، والتي تقوم بها جزئيا من خلال مبادرات لتقييد استخدامها. كما ينبغي أن يركز على معالجة فجوات إمكانية الوصول عبر جميع وسائط النقل

نقاط القوة

• توفر شبكة النقل السريع للحافلات الفعالة كفاءة في توفير الوقت إلى 40% بالمقارنة مع رحلات مماثلة على الطريق

• برنامج «Hoy No Circula» يحد من دوران المركبات في المكسيك مكافحة تلوث الهواء في المدينة

• يحتوي حاليا على ثاني أكبر نظام مشاركة الدراجات في شمال أمريكا

التحديات

• محدودية الوصول إلى وسائل النقل العام في مناطق الضواحي المستحقة لتقسيم صنع السياسات

• ارتفاع الاتجاه نحو استخدام السيارات الخاصة، والتي تساهم لازدحام

• عدم كفاية البنية التحتية للمشاة وتدهورها

9 هلسنكي

إن التنقل في هلسنكي جيد التطور، كما أن التزام المدينة بالابتكار يؤدي باستمرار إلى مزيد من التحسين للنظام. ونظام النقل العام موثوق للغاية ويمكن الوصول إليه في جميع أنحاء المدينة. وركوب الدراجات والمشي شائعان أيضا، على الرغم من أنهما كثيرا ما يكونان سلبيين بسبب الظروف المناخية.

كما تقود هلسنكي الطريق مع مفاهيم «مستقبل التنقل» و»التنقل المشترك». و يمكن أن توفر الحافلات العامة دروسا مبكرة للمدن التي تتطلع إلى تبني تقنيات مماثلة

نقاط القوة

• وجود تطبيقات تعتمد على التنقل التي تدمج خيارات النقل الخاصة والعامة

• ارتفاع معدلات اعتماد وسائل النقل العام مع الخطط المستقبلية لزيادة خفض ملكية السيارة في المدينة

• نشر الحافلات المستقلة في خدمات النقل العام العادية

التحديات

• توفير وسائل النقل العام بأسعار معقولة، دون المساس بمالية المدينة

• تنفيذ مواقف ذكية مع التسعير الديناميكي

• اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺣﻠﻮل اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﺸﺮ

10 برشلونة

يعمل نظام النقل في برشلونة بشكل جيد، مع تغطية جيدة، وخدمة عالية الجودة، ونظام أجرة متكامل مثير للإعجاب. تم تصنيف برشلونة باستمرار كواحدة من أكثر المدن الذكية تقدما، حيث تتمتع بالفعل بمواقف ذكية وإمكانية وصول عالية للمجموعات المعوقة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحلول الحضرية المبتكرة مثل أن تقلل رحلات السيارات بأكثر من 20% وتزيد المساحة المخصصة للدراجات الهوائية وللمشاة. سوف تشكل تقنيات القيادة الذاتية تحديا في المناطق الحضرية الكثيفة، وستحتاج المدينة إلى الحفاظ على وتيرتها في الاستثمار لالتقاط الفوائد الكاملة من حل التنقل الجديد.

نقاط القوة

• التحسين المستمر لنظام الأجرة المتكاملة، الذي يغطي جميع وسائط النقل والمناطق

• يتمتع نظام الحافلات بتغطية جغرافية جيدة للطرق مع أسطول بحجم مناسب

• التركيز على خلق مساحة أكبر للنادي عبر جهود مثل التي تقيد استخدام السيارات في عدد قليل من الطرق

التحديات

• تحديد الطرق والخطط لاختبار المركبات ذاتية القيادة المدمجة المناسبة للتخطيط الحضري الكثيفة

• الحفاظ على الاستثمار في تقنيات المرور المشترك للحد من الازدحام

• تطوير تطبيق موحد للنقل المحمول لتغطية وسائل النقل العام، ومشاركة الدراجة، ومشاركة السيارات، ومواقف السيارات الذكية

11 ستوكهولم

تفتخر ستوكهولم بنظام نقل عام عالي الأداء مع العديد من الأساليب النشطة. كما تبنت شراكات تكنولوجية مع لاعبين خاصين ومعاهد أكاديمية لإدخال حلول التنقل الجديدة. وطرحت ستكهولم الازدحام في عام 2006 للتعامل مع قضايا جودة الهواء والجودة، وقد أدت النتائج الإيجابية إلى توسعها. وتشمل التحديات الحفاظ على مستويات استثمار ثابتة في البنية التحتية وتحديد نماذج جديدة للسوق لتوفير وسائل نقل عامة بأسعار معقولة.

نقاط القوة

• إطلاق نماذج التنقل مثل تطبيقات التنقل التي تقدم وسائل النقل العام، ومشاركة السيارات، وتأجير السيارات، وسيارات الأجرة

• بدأ طيار مكوك جديد ذاتي القيادة في يناير 2018، تم تطويره كشراكة بين القطاعين العام والخاص

• تزايد شعبية خيارات الوقود النظيفة بالنسبة لسيارات الأجرة والسيارات، مثل الوقود الحيوي والمركبات الكهربائية (EVs)

التحديات

• الفضاء على الطرق محدود بسبب وسائط النقل المتعددة باستخدام نفس المساحة بما في ذلك الدراجات والمشاة والترام، والسيارات، ورحلات مكوكية ذاتية القيادة

• لا تستكشف خطط النقل العام حاليا نماذج استثمار جديدة لتحسين كفاءة وسائل النقل العام

• لا تتعاون الحكومات الاتحادية والإقليمية والبلدية تعاونا كاملا بشأن سياسات النقل والتمويل

12 بوسطن

تستعد بوسطن للابتكار وإدخال حلول التنقل الجديدة، مثل تحسين المسار، والتليماتية. وتتمتع المدينة برؤية نقل واضحة المعالم، وهي «رؤية وخطة عمل بوسطن 2030،» التي تركز على تحسين سلامة النقل، وإصلاح الطرق والجسور، وإعادة هيكلة خطوط الحافلات، ودعم المركبات الكهربائية والذاتية النقل.

في حين تخطط بوسطن وتستعد لمستقبل التنقل، فإنه يجب أن تتعامل مع سلوك المستهلك وتفضيلاته، وأن تحسن البنية التحتية واسعة النطاق. تنتج المشاكل الحالية حول الازدحام المروري وتأخيرات النقل عن الاستخدام السائد للسيارات الخاصة والبنية التحتية منذ قرن من الزمان، على التوالي.

نقاط القوة

• الوجود القوي للشركات الناشئة التي تطور مشاركة السيارات، والبرمجيات، والتنقل

• يتم تحسين خطوط الحافلات باستخدام تحليلات البيانات وخوارزميات تحسين المسار

• البيئة التنظيمية المواتية للاختبار واعتماد المركبات المتصلة والمستقلة (AV) والمركبات الكهربائية (EVs)

التحديات

• ﺧﯾﺎرات ﻣﺣدودة ﻟﻟﻧﻘل اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق ذات اﻟدﺧل اﻟﻣﻧﺧﻔض ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ

• نظام النقل العام المتقادم الذي يؤدي إلى الأعطال الميكانيكية، وتعطل الخدمات، والبطء

• عجز متزايد في الميزانية، مما تسبب في خفض الخدمات خلال عطلة نهاية الأسبوع وزيادة الأسعار

13 الرياض

موطن لأكثر من 3 ملايين سيارة، تواجه الرياض قضايا مثل الازدحام العالي وسوء نوعية الهواء. ولمعالجة هذه القضايا، فإن الحكومة تتجه نحو إحداث ثورة في نظام النقل العام لديها. على الرغم من تأخرها، إلا أن المدينة تتحرك الآن بخطى سريعة لتطوير نظام جديد بحلول عام 2021، والذي يتضمن واحدة من أحدث المترو في العالم ونظام الحافلات السريعة الموسعة. على نطاق أوسع، تشهد المملكة العربية السعودية تحولا اقتصاديا واجتماعيا غير مسبوق، والذي يمكن أن يجلب فرصا لحلول التنقل الجديدة مثل مركبات القيادة والمركبات ذاتية القيادة. وبالتالي، فإن الرياض لديها القدرة على أن تصبح مدينة رائدة في المستقبل.

نقاط القوة

• التركيز القوي على تطوير نظم النقل السريع الجماعي، بما في ذلك المترو والحافلات

• خطط لتسليم إدارة النقل العام إلى هيئة نقل عام إقليمية واحدة تشكلت حديثا من عام 2019

• توسيع البنية التحتية للطرق في مختلف خطط تطوير الطرق

التحديات

• تؤدي ملكية السيارات الخاصة على نطاق واسع وثقافة القيادة إلى الازدحام وسوء نوعية الهواء، ويتطلب تطوير البنية التحتية للأنماط النشطة، مثل الممرات المغطاة، استثمارات كبيرة لمعالجة الظروف المناخية القاسية

• الحوافز لتشجيع استخدام وسائل النقل العام، بمجرد إطلاقها، ليست واضحة أو مطورة بالكامل.